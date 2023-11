Idas, vueltas, anuncios y rumores en el nuevo Gobierno: Bullrich a Seguridad y Caputo asumiría como ministro de Economía

Al final de una jornada cruzada por versiones sobre el armado del futuro gobierno, fuentes de La Libertad Avanza afirmaron a este medio que Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad de Javier Milei, mientras que se descontaba el nombramiento de Luis Caputo al frente del ministerio de Economía.

Javier Milei viajaría este viernes a los Estados Unidos, “por motivos espirituales”, se informó, aunque el viaje podría postergarse frente a las urgencias que impone la transición. La designación de Bullrich y Caputo en la primera línea del próximo gobierno, y en áreas clave como Seguridad y Economía, hablan de la influencia del expresidente Mauricio Macri en el armado del staff de Milei.

Luis "Toto" Caputo. (Federico López Claro) Foto: LVI

Si bien los anuncios no fueron oficializados desde las vías formales de LLA, se insistió por vía del off sobre la designación de la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio y del exministro de Finanzas de Macri.

“Milei espera que Caputo acepte a la brevedad su propuesta de hacerse cargo del Ministerio de Economía”, trascendió pasado el mediodía por allegados a La Libertad Avanza. El miércoles a la noche, en el programa A Dos Voces, cuando se le preguntó si Caputo podría ser su ministro de Economía, Milei respondió: “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin ninguna duda” y agregó que cuenta con la experiencia para desarmar el problema monetario de las Leliqs.

Milei también dijo sobre su futuro ministro de Economía: “El que va a imprimir la visión económica soy yo; todas esas especulaciones parecen bastante esotéricas. Lo voy a anunciar cuando lo tenga que anunciar. No hace la diferencia porque la visión de la economía la bajo yo”.

“Caputo no tiene reputación”

Por la tarde, cuando la versión sobre Caputo crecía, Diego Giacomini, el economista que algunos señalan como el formador académico de Milei, criticó con dureza a su examigo. “Sé muy bien que Milei despreció a Caputo porque no sabe nada de economía y solo sable colocar deuda (endeudar a los ciudadanos) y ganar plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas, o el Leoncito sucumbe ante la imposición del gato, Mauricio Macri”, escribió Giacomini, abonando la mirada respecto a la influencia del expresidente sobre LLA.

Giacomini también advirtió: “Caputo no tiene reputación y, por ende, no tiene credibilidad; ergo, sus políticas serán dinámicamente inconsistentes, fracasarán y deberán ser abandonadas en el mediano plazo. Pensar que siempre se ufanó de que nunca leyó un paper. Para traer financiamiento para arreglar el tema de las Leliqs y pases no hace falta ser ministro. Que Caputo ponga presencia de ‘onda’ al lado de un ministro en serio, termine la operación y se vaya a su casa”.

Nombres en danza

El miércoles se vio entrar al Libertador Hotel, donde funcionan las oficinas de Milei, a Fernando De Andreis, estrecho colaborador de Mauricio Macri, quien viajó a Arabia y retorna el martes al país. Este jueves, cuando surgió la noticia de la designación de Bullrich, trascendió que De Andreis volvió al hotel, donde se reunió con Karina Milei y Nicolás Posse, quien será jefe de gabinete de Milei.

Si bien no hubo confirmación oficial, también trascendió que Emilio Ocampo, bautizado “el padre de la dolarización”, finalmente no asumirá en el Banco Central, desde donde se suponía iba a encabezar el proceso de liquidación de la moneda nacional y el cierre de la institución creada hace casi cien años.

De Andreis visitó al equipo de Milei.

“¿Ocampo? Me gusta mucho la propuesta de Emilio, hay que ver si la situación de mercado permite instrumentarla y si él está dispuesto a instrumentar una operación que no era la suya”, dijo Milei en la entrevista a TN, dando a entender ciertas dificultades en la relación.

Para ocupar la presidencia del Banco Central suena Demián Reidel, quien fue vicepresidente durante la gestión de Federico Sturzenegger. Es un interrogante si el plan “dolarización” queda para una nueva etapa o sigue en pie.

Esta tarde parecía confirmada Carolina Píparo al frente de la Anses. “El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición. A los trabajadores de la Anses que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos”, publicó Píparo en las redes sociales, pasadas las tres de la tarde.

“Una vez más es solo importante remarcar que cualquier nombramiento o anuncio oficial solo lo hará el propio Presidente Electo o en su defecto los comunicado de la Oficina del presidente Milei”, aclaró Fernando Cerimedo en la red social X, a las 18.56, tuit que trajo confusión. No obstante, desde el entorno de LLA se insistió con los nombramientos de Bullrich y Caputo.

Respecto a la transición, se informó que quien conducirá el nuevo ministerio de Infraestructura, Guillermo Ferraro, se reunió con el equipo del Ministerio de Economía designado por Sergio Massa, para discutir el traspaso de las áreas de Transporte, las secretarías de Energía y Minería y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La reunión fue en el ministerio de Economía. Estuvieron Giuliano (Transporte), Royón (Energía), Avila (Minería) y Ambrosini (Enacom).

El Ministerio de Infraestructura abarcará las áreas de Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones. “El ministerio es nuevo y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público”, explicó Ferraro a Radio Mitre, un hombre que aunque viene de la actividad privada, también fue funcionario público durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Otra reunión fue mantenida entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, con Posse y Guillermo Francos, el próximo Ministro del Interior. Los fondos federales, los anuncios del fin de la obra pública, estuvieron entre las preocupaciones planteadas por el mandatario provincial. “La idea es construir porque serán muy necesarios”, dijo Francos.

El viaje a Estados Unidos tiene carácter personal. Milei quier visitar la tumba de Rebe de Lubavitch y mantener una reunión con amigos de la colectividad judía.