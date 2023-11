Qué dijo el schiarettismo sobre el posible traspaso de Giordano y otros funcionarios al gabinete de Milei

Franco Mogetta, actual secretario de Transporte de Córdoba, fue confirmado por los equipos de Javier Milei como parte del próximo gabinete. Tras esta incorporación, comenzaron a sonar otros nombres de funcionarios cordobeses y el schiarettismo salió a negar las versiones de acuerdo.

Mogetta tendrá el mismo cargo pero en la cartera nacional, que dependerá del Ministerio de Infraestructura. “Nada tuvo que ver la Provincia en esta incorporación al gabinete de Milei”, dijeron los voceros de Juan Schiaretti en diálogo con La Voz.

En este sentido, negaron un acuerdo entre Juan Schiaretti y Javier Milei aunque no descartaron la inclusión de otros cordobeses en el próximo gabinete. Aún así recalcaron que se confirmarán “en términos individuales y no como parte de un acuerdo”.

EL SCHIARETTISMO NEGÓ ACUERDO CON MILEI

“No hay ningún acuerdo con Milei ni nada que se le parezca. Nosotros fuimos claros respecto de que daremos gobernabilidad, como siempre lo hicimos, en tanto y en cuenta se respete la agenda federal”, dijeron dirigentes cercanos al Gobernador de Córdoba al medio antes mencionado.

Milei y Schiaretti lideraron la provincia de Córdoba. Foto: Los And

“Estamos en medio de una gran operación cruzada del macrismo y del massismo que juegan con cargos buscando hacernos parte de algo a lo que no pertenecemos”, completó la fuente, que no ocultó la molestia por “el manoseo” de “poner y sacar” funcionarios en un “gobierno que aún no empezó”.

QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS CORDOBESES QUE SUENAN EN LA LISTA DE MILEI

Se dijo que Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de la Provincia, sería el titular de la Anses. La especulación surgió luego de que se conoció que Carolina Píparo no estará al frente del cargo para el que el propio Milei la había confirmado días anteriores.

Osvaldo Giordano. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

Otros nombres que circulan son los de Fabián López, al frente del Ministerio de Servicios Públicos –y con continuidad asegurado en la gestión de Martín Llaryora–, y el de Daniel Tillard, presidente de Bancor, y que aparece con posibilidades de sumarse al Banco Nación.