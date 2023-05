Horacio Rodríguez Larreta se perfila como un fuerte candidato de la oposición, y aunque obtuvo el rechazo de muchos de sus compañeros de Juntos por el Cambio, ahora, el jefe de Gobierno porteño, dijo que le gustaría competir contra Cristina Kirchner en las próximas elecciones. Además, ninguneó a Javier Milei.

Horacio Rodríguez Larreta: “Me gustaría competir contra Cristina Kirchner”

“Me gustaría discutir con ella, tener un debate con Cristina Kirchner para debatir el fracaso que ha tenido este Gobierno”, expresó esta mañana en diálogo con Marcelo Bonelli para “Sábado Tempranísimo” (Radio Mitre).

Y siguió: “No puede ser que hayan cerrado las escuelas, que hayan abierto las cárceles, por qué la Argentina solamente es amiga de Venezuela y Cuba en el mundo. Creen que van a combatir la inflación mandando militantes de La Cámpora a controlar precios a los supermercados. Mucho para debatir tendría con Cristina Kirchner”.

“¿Y usted le gana a Cristina?”, repreguntó el periodista. “La gente en la Argentina quiere un cambio, no da para más. El gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández fracasó. Los argentinos ya decidieron qué va a cambiar, un cambio profundo en el cual vamos a bajar la inflación, vamos a relacionarnos con el mundo entero, volver a la educación de calidad, luchar a muerte contra las mafias de la droga que tienen zonas del país que están tomadas, recuperar el valor del esfuerzo, trabajo y estudio. Vamos a hacer un cambio grande en la Argentina”, aseguró.

Larreta, sobre la inflación

Luego de decir que en caso de asumir como presidente bajaría la inflación en las primeras 100 horas de su gestión, Horacio Rodríguez Larreta ratificó su promesa: “Voy a bajar la inflación, se puede, otros países lo hicieron, ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Vamos por un cambio profundo, duradero, que empiece por no seguir gastando más de lo que tenemos. Vamos a terminar con el déficit fiscal de una vez por todas”.

Larreta apuntó contra Javier Milei y su plan de dolarización

“¿Van por la dolarización?”, le preguntaron al aire. “Vamos por un programa en serio”, respondió. Y sumó: “Hoy la dolarización te daría un dólar en Argentina de 3000, que generaría pobreza y una inflación galopante, no creo en eso. De una vez por todas, y en serio, hay que encarar el tema y terminar con el déficit fiscal, con gastar más de lo que tenemos. Todo el resto son atajos, es buscar magia y soluciones fáciles. Vamos a dejar de emitir, esta maquinita de la infelicidad que lo único que genera es más pobreza. Vamos a terminar con eso”, afirmó.

Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el plan de dolarización de Javier Milei.

“¿O sea que lo de Milei no es un programa serio?”, le objetaron. “Hay que hablarle en serio a la gente. La Argentina va a crecer, vamos a exportar más, el mundo entero necesita alimentos como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia”. Y cuando se le consultó si sabe quién es Milei, el alcalde porteño respondió con ironía: “No lo sé, no lo conozco, lo crucé una vez en la vida”.