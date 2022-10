Elisa Carrió denunció que fue víctima de persecución por parte de Juntos por el Cambio: “Hicieron un daño irreparable”

A pesar de ser la fundadora de Juntos por el Cambio junto a Ernesto Sanz, hoy Elisa Carrió está cada vez más lejos de sentirse miembro de la alianza política que lidera el expresidente. En las últimas horas, denunció que fue víctima de persecución mientras Mauricio Macri gobernaba el país.

Sanz, Carrió y Macri. (Télam)

“Yo sufrí mucha persecución, pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible. Hay un caso bajo secreto de sumario”, expresó la líder de la Coalición Cívica este sábado en “La Noche de Mirtha” (Eltrece).

“El canciller [Jorge] Faurie fue parte de eso”, expresó y agregó: “Es un tema terrible que ya se superó”. Asimismo, dijo que lo mismo sufrió durante el kirchnerismo.

En la misma línea, bus´co diferenciarse de miembros de Juntos por el Cambio: “Somos los únicos que planteamos la eliminación de la AFI y lo que viene es un órgano de coordinación para la lucha contra el narcotráfico”.

Elisa Carrió denunció persecución por parte de Juntos por el Cambio en la mesa de Mirtha. Foto: Gentileza Clarín

“Para eso un presidente tiene que llegar sin una valija atrás. Está es la única forma de terminar con las extorsiones”, aseguró.

Además, recordó que “la Coalición Cívica impugnó y no votó a (Silvia) Majdalani” como vicedirectora de la AFI durante la gestión encabezada por Macri y aprovechó para comentar que la Inteligencia argentina se convirtió en un “chismorreo barato”. “Da asco”, sentenció.

Qué dijo Elisa Carrió sobre el romance de Larreta

Previamente, la exdiputada celebró la confirmación de romance entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Milagros Maylin, la joven de 36 años titular d ela secretaría que se ocupa de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires.

Quién es Milagros Maylin, la nueva pareja de Horacio Rodríguez Larreta. Foto: Instagram/@milagros_maylin

“La conozco a ‘Mili’, como he conocido a Bárbara y la quiero. Compartí parte de la vida familiar y comparto una relación muy personal con Horacio Rodríguez Larreta, quien a pesar del apellido ha tenido una vida muy difícil. No porque alguien tenga doble apellido no ha sufrido en la vida”, indicó.