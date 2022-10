El Gobierno le envió una advertencia a Camioneros tras la amenaza de bloqueos: “No puede ser un método”

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, salió al cruce de Pablo Moyano y Camioneros después de que amenazaran con bloqueos a empresas como instrumento de protesta para reclamar por mejoras salariales en medio de la negociación con el Ministerio por la paritaria. Aseguró que es “una instancia violenta” y reivindicó la negociación entre empresarios y los trabajadores.

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria señaló: “Los trabajadores y los empresarios tienen que negociar, las paritarias son una institución que el peronismo reivindica y queremos que se respete”.

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. (Web)

“Cuando esa situación se excede tenemos los instrumentos de la conciliación obligatoria o el diálogo; el bloqueo es una instancia que resulta violenta y no puede ser un método ordinario”, agregó.

La palabra de la funcionaria llegó en el marco de la creciente tensión que está creciendo entre el Gobierno y el sindicato de Camioneros, después de que Pablo Moyano amenazara con este tipo de protestas si no alcanzan un acuerdo.

El reclamo de un 131% de aumento, para Olmos, “puede ser justo para los trabajadores de un sector, pero muy insolidario para otros que, dada la heterogeneidad, quedan atrás, ya que impacta en la inflación”.

“Hay que encuadrar todo dentro de la posibilidad de que los trabajadores tengan una vida digna, pero en un marco en el que el bienestar general esté presente. Nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Nuestro compromiso es que no pierdan y que recuperen capacidad adquisitiva, pero que no retroalimentemos la alta inflación”, añadió la ministra.

La tensión entre el Gobierno y Pablo Moyano por la paritaria

Este miércoles, el Sindicato de Camioneros rechazó una oferta del 84% de aumento que ofreció el Gobierno para el próximo año y adelantaron que podrían empezar a tomar medidas de fuerza de no llegar a un acuerdo. El próximo miércoles habrá una nueva instancia de negociación.

Camioneros amenazó con bloquear empresas si no se alcanza un acuerdo salarial.

“Nosotros pedimos 131% de aumento, más adicionales y un bono de fin de año. Si ellos ofrecen más lo vamos a discutir en el Consejo Directivo los delegados, pero el 84% no. Si vienen con otra ridiculez, vamos a empezar con las medidas de fuerza el miércoles que viene”, dijo Moyano.