Conflicto salarial: Policías entrerrianos evalúan movilizarse ante el ajuste

Diferentes organismos de la provincia de Entre Ríos, han dado a conocer la difícil situación que viven ante el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Ahora son los policías nucleados en la Asociación Provincial de Policías de Entre Ríos (APROPOLER), que reclaman recomposición salarial y evalúan una movilización.

Sabotajes y bloqueos en Entre Ríos: un sindicato pone en riesgo a una planta industrial en Larroque

El sueldo de un policía de 20 años de servicio no supera los 800 mil pesos, mientras que el salario de un efectivo que ingresa a la fuerza, es de 480 mil. Desde el organismo aseguran que el 90 por ciento está bajo la línea de pobreza. El personal del Servicio Penitenciario estaría atravesando la misma situación.

Policías entrerrianos evalúan movilizarse ante el ajuste

Al respecto, Fabián Basín, integrante de APROPOLER, dió a conocer que: “No somos ajenos a esta política de ajuste, estamos luchando por un mejor sueldo. Pensamos en movilizarnos, pero que no se nos considere sediciosos. Los retirados no debemos tener miedo de ir a una marcha en forma respetuosa. El activo no puede participar, pero sí su familia”, expresó en declaraciones a Radio Máxima .

Asimismo, Basín reclamo que: “No sabemos nada sobre aumentos porque el sector está relegado, solo somos el mal necesario para la política. Nadie informa nada al personal. Se recibe lo que ellos disponen”, explicó dando a conocer que la Municipalidad de Gualeguaychú les adeuda tres meses de adicionales.

“En Gualeguaychú, el municipio le debe tres meses de servicio adicional. Ellos tendrían que estar acompañándonos en esto. El personal vive haciendo operativos con ellos y en otras departamentales pasa lo mismo. No tienen fundamentos para decir que no pueden pagar”, reclamó el policía.

Basín también habló de gremios como AGMER, ATE,. “Ellos tienen paritarias, pero nosotros vamos enganchados a lo que nos tienen, no podemos negociar nada. El gobierno, el ministro y el jefe de la policía de Entre Ríos nos ignoran”.

Policías entrerrianos evalúan movilizarse ante el ajuste

Los Policías nucleados en APROPOLER dieron a conocer un petitorio calificando de “insuficiente” el aumento recibido y enumeraron una serie de cuestiones que los llevan al estado de alerta y posible movilización.

- Aumento al básico, acorde a la canasta familiar.

- Blanqueo de códigos no remunerativos.

- Pago hora de servicio recargo. (Valor de hora adicional)

- Cobro del 100 % de las horas adicionales.

- Plus por nocturnidad, ley 20.744. La ley argentina indica que al empleado le corresponde cobrar un 50% más en relación al salario normal. Cuando se trata de días feriados, sábados después de las 13 horas o domingos, el salario debe aumentarse en un 100%.

- Aumento de las Asignaciones familiares, acorde al régimen nacionales.

- Mejoras en el servicio, en lo que se incluye indumentarias, mejoras sanitarias y edilicias, medios de comunicación, entre otros.

- Compromiso de No sanciones y/o persecuciones Administrativas al Personal participante de reclamos o convocatorias.

- Mejoras en la atención de nuestra salud y la de nuestros familiares, en lo que respecta a la obra social IOSPER.