El Frente de Todos cambia de nombre y se abre la interna por las reglas para las elecciones 2023

El Frente de Todos ya pone los ojos en el próximo 24 de junio cuando se definan los nombres que irán a las PASO en el oficialismo y en medio de los pedidos para que haya un candidato único, se generó un clima tenso dentro de la coalición que despertó los primeros cruces del sector más cercano a Alberto Fernández.

“Me confunde que cuando me bajo, me dijeron que no querían que haya PASO, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?”, cuestionó el presidente en una entrevista con estudiantes del Nacional Buenos Aires que se vio por YouTube.

Alberto Fernández y Daniel Scioli, ¿los socios en una de las internas del Frente de Todos?

Así el presidente despertó la fuerte interna que tiene a Daniel Scioli y Agustín Rossi por un lado, mientras que el kirchnerismo parece haberse aliado con Sergio Massa tras la cumbre entre Cristina Kirchner, Wado de Pedro y el actual ministro de Economía.

Wado de Pedro y Sergio Massa dejaron el Senado pasadas las 17 hs y solo hubo silencio desde sus oficinas de prensa. Tampoco se difundió nada desde el entorno de la Vicepresidenta

Los cuestionamientos desde el sector del líder del Frente Renovador vienen hace rato y con amenazas de romper el Frente de Todos. Sin embargo, todo parece mantenerse en las vísperas al cierre de las alianzas que se confirmarán este miércoles a última hora.

Ahora el que redobló la apuesta fue Aníbal Fernández, quien lanzó una fuerte advertencia a la interna del FdT al asegurar que Daniel Scioli no se va a bajar. En ese sentido, pidió que “las reglas de participación en la interna sean democráticas y cumplan con las leyes”, ya que si no “se recurrirá a la Justicia”.

“Solicitamos que se cumple con la Ley. No vamos a aceptar ni por el respeto por la minoría ni por la forma de selección de los legisladores que haya nada contra las leyes. Sino vamos a recurrir a la Justicia para que lo ponga en orden porque nosotros queremos que sea una participación lo más democrática posible y siempre apegada a las normas”, expresó a Radio 10 el ministro de Seguridad.

El titular de la cartera de Seguridad contó que ayer a la noche se reunió con el gobernador formoseño y presidente del Congreso del PJ -que tiene el aval para firmar la composición de los frentes-, Gildo Insfrán: “No estamos pidiendo cualquier estupidez, sino que queremos que se cumpla con lo que dice la legislación de la constitución de los partidos políticos, la que garantiza como base la participación democrática interna”.

Tanto Massa como el kirchnersimo hablaron de un candidato único, aunque este discurso se fue apagando a medida que las intenciones del resto de los nombres confirmaban sus postulaciones. En esa línea, los gobernadores peronistas se alinearon con el ministro de Economía y con el entorno de la vice.

Reunión en el Senado entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Wado de Pedro. Foto: web

El próximo 24 de junio se definirán las candidaturas de quienes busquen su lugar en las PASO. Si bien hay expectativa, todo parece indicar que Sergio Massa y Wado de Pedro podrían compartir la fórmula que tenga el aval de CFK.

Las alianzas del oficialismo se confirmarán este miércoles, pero desde todos los sectores coinciden en que podría cambiar la denominación del Frente de Todos, aunque no habrá modificaciones importantes respecto a los partidos que conforman la coalición.

¿Chau al Frente de Todos?

El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó hoy que el Frente de Todos “cambiará su nombre” para las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora “todavía no está definido” y consideró que “es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna”.

“El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula ‘Unidad Renovadora’, pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde”, adelantó López Wesselhoefft, en declaraciones a radio Splendid.

El Frente de Todos podría cambiar su nombre: Unidad Renovadora es el nombre que suena.

Con vistas al cierre de inscripción de alianzas, que vence esta medianoche, el apoderado reveló que la nueva nominación que reemplazará al FdT “lo define el grupo que está liderando las negociaciones con otros sectores y otros partidos de provincia”, en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “tiene una gran incidencia por su peso político” junto a otros dirigentes como el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

“El nombre Unidad Renovadora mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo. Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político”, manifestó el asesor legal que trabajó durante años junto al histórico apoderado Jorge Landau, fallecido en 2021.

Cabe remarcar que hace una fuerte alusión a Unidad Ciudadana, la coalición que impulsó Cristina Kirchner en 2017 para ir en su pelea por un lugar en el Senado por la provincia de Buenos Aires. Mientras que también apuesta por el Frente Renovador que activó Massa en 2019 para sumarse al Frente de Todos.