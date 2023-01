Aníbal Fernández le sugirió a Wado de Pedro renunciar: “Si no está de acuerdo, tiene derecho a irse”

Con el paso de las horas, la interna oficialista se intensifica. Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le pidiera a Eduardo “Wado” de Pedro que “defina” su postura en el Gobierno, Aníbal Fernández se sumó a la polémica y le sugirió al ministro del Interior renunciar.

Aníbal Fernández apuntó contra Wado de Pedro. Foto: Info

“Me parece un horror lo que dijo Wado. ¿Desde cuándo le tiene que dar el presidente explicaciones a él?“, disparó este sábado en diálogo para radio 750 tras el enojo del titular de Interior con el presidente Alberto Fernández por un desplante durante un acto con Lula Da Silva.

“Si quiere competir, compite. Se pone en la vereda de en frente. Lo que hay que aclarar es que de una vez por todas hay que dejarse de embromar, los presidente peronistas son elegidos por la voluntad popular, nunca ha sido de otra manera. Y cuando el presidente peronista ejerce, del otro, si no gusta, hay que cerrar el pico y ponerse a laburar”, manifestó.

Y sentenció: “Y si no le gusta tiene que dejar el cargo, correrse y dejar que lo ocupe otro compañero, no hay mucho para hacer esto”.

Cuáles fueron los dichos de Victoria Tolosa Paz

No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, comenzó diciendo en declaraciones a un medio marplatense.

Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, apuntó contra Wado de Pedro. Foto: José Hernandez

Y sentenció: “Deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera”.