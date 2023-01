Desde Casa Rosada niegan un malestar entre De Pedro y Alberto Fernández, pero en el entorno del ministro lo desmienten

Según trascendió, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, se habría molestado porque no fue incluido en la reunión que el Presidente Alberto Fernández tuvo con su par brasileño Lula Da Silva y organismos de Derechos Humanos. El episodio significaría un nuevo capítulo en la interna oficialista que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo.

No obstante, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en la tarde de este jueves que se comunicó personalmente con De Pedro a fin de preguntarle si eran ciertos los rumores y que este le contestó que “jamás dijo nada de todo eso”. “Que es una locura. Es todo un invento periodístico. El ministro dice que nunca dijo nada de todo lo que salió”, expresó Cerruti.

Gabriela Cerruti negó el conflicto. (Clarín)

Y agregó: “Si el ministro tiene algo para decir, lo dirá. Nosotros no vamos a especular. Para nosotros no es un tema porque le preguntamos al ministro y dijo que no tenía nada que ver ni había dicho lo que salió en los medios”.

El conflicto fue publicado por Infobae y tenía que ver con que el ministro pensaba que sería convidado al encuentro teniendo en cuenta su vinculación y militancia en el ámbito de los DD.HH. Cabe recordar que el funcionario es hijo de desaparecidos y fundador de la organización H.I.J.O.S.

Más allá de la comunicación oficial de Cerruti, desde el entorno de De Pedro insistieron con la molestia por lo acontecido, subrayando que el Presidente fue quien “lo marginó” de ese encuentro. Hay quienes afirman que el ministro podría ser candidato a suceder a Fernández durante los próximos meses y de allí la exclusión.

Cuál fue el argumento de la Casa Rosada

“El Gobierno no invitó a ningún ministro. Los que hicieron las invitaciones fueron los organismos”, afirmaron desde la Casa de Gobierno, a fin de intentar desactivar el conflicto.

Desde el entorno más cercano del Presidente también le quitaron importancia al episodio: “Es irrelevante. Hoy la agenda es otra. Tenemos que recuperarnos para que el peronismo sea competitivo y necesitamos a todos tirando par el mismo lado”, dijeron.

Wado De Pedro responde directamente a Cristina Kirchner (Foto: Federico Lopez Claro)

En tanto, desde el lado del ministro afirman que los funcionarios “no se hablan”. Señalan que “hace tiempo que la relación se deterioró”, más precisamente desde aquel amago de renuncia tras las PASO por parte de De Pedro. Según comentan, el ministro reporta directamente a Cristina Kirchner.

Este nuevo episodio deja una nueva imagen del quiebre de la coalición. Mientras el Presidente y su círculo de funcionarios más cercanos se enfocan en la Casa Rosada, el kirchnerismo se centra en lo que surge desde el despacho de la Vicepresidenta. La falta de diálogo entre el mandatario y uno de los principales ministros del gabinete no hace más que sumar preocupación sobre la realidad del cuadro político gobernante.