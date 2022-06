Alberto Fernández llegó a Buenos Aires luego de participar en la cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos.

El Presidente reclamó en el foro regional por las exclusiones de Cuba, Nicaragua y Venezuela y planteó una hoja de ruta para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania.

Alberto Fernández y Fabiola Yánez. Foto: Web

Luego en una conferencia de prensa a los periodistas argentinos que acompañan la comitiva, negó que su discurso de ayer en la cumbre le haya significado el reproche de los Estados Unidos o de otros países de la región.

“La CELAC es una organización en la que quien ejerce la presidencia tiene la voz. No he tenido ninguna reacción en contra (por el discurso). Hasta el presidente de la República Dominicana, que es alguien que ideológicamente no está cerca mío, apoyó las palabras. Ayer solo recibí palabras de apoyo”, dijo el mandatario.

La presencia de Sergio Massa en la Cumbre

Alberto Fernández llegó con Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. El presidente lo incluyó en su comitiva oficial como un guiño luego de la designación de Daniel Scioli en el ministerio de la Producción.

Segun fuentes oficiales Massa fue parte del almuerzo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para profundizar la visión del líder demócrata sobre la región y reunir el apoyo del mandatario en su pelea contra la inflación y el precio del dólar.