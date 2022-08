Nicolás Pachelo (46) habló con los medios durante un cuarto intermedio de la audiencia en la que es juzgado como sospechoso del crimen de, nada menos, María Marta García Belsunce. “No solamente no me incriminan, sino que no se me sitúan en la escena del crimen, ni siquiera se me sitúa en la puerta”, dijo el hombre que desde hace 20 años es acusado por la familia de la socióloga como responsable del asesinato.

“Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce que acusa, se sienta acá a insultar fiscales, a decir que el Poder Judicial es una corporación que los metió presos, eso no me corresponde a mí”, enfatizó Pachelo.

Pasaron 20 años del crimen de María Marta García Belsunce.

Por otra parte, calificó de “poco serio” el planteo de la fiscalía que este miércoles aportó el acta de defunción de Marcelo Fabián Maradei, un preso que compartió celda con Pachelo en la División Investigaciones Penal y Administrativa (DIPA), de la Prefectura Naval Argentina. El hombre se habría presentado a la fiscalía de Pilar “a manifestar que Pachelo le había confesado que mató a María Marta y el lugar donde había escondido el arma”, señaló el fiscal Patricia Ferrari.

“La fiscalía presentó algo, a mi entender, poco serio, de una persona que murió y que no llegó a firmar”, dijo Pachelo sobre ese particular. Y al respecto, agregó: “No lo recuerdo (por Maradei) Tampoco dijo el año o yo no escuché el año. No lo voy a negar porque después el fiscal dice que soy un mentiroso. Yo no me acuerdo”, subrayó.

“Lo que sí niego es que confesé lo que dicen que confesé ¿Por qué no van corriendo a buscar el arma en vez de plantear que se murió? ¡Vayan a buscar el arma si la persona dijo dónde estaba! Rara la actitud de la fiscalía, como siempre”, expresó enfáticamente.

El hombre, además de estar acusado de la muerte de García Belsunce, también está apuntado por una serie de robos dentro del country Carmel, junto a los vigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45). Pachelo, señala la acusación, robaba en complicidad con los empleados de seguridad del barrio y habría matado a María Marta porque lo descubrió dentro de su casa.

Hablar y responder: la nueva estrategia de Nicolás Pachelo

Nicolás Pachelo, quien no hablaba con la prensa y se escapaba de las fotos, cambió la estrategia. Ahora, busca comunicarse: “No me gusta lo mediático. Yo acá no tengo el beneficio del alegato, dentro de tres meses, leyendo papeles, como tiene la defensa y la fiscalía”, dice.

“Yo no puedo acordarme en un juicio de tres o cuatro meses con ciento y pico de testigos lo que dijo el primer testigo en la primera audiencia. En principio yo no iba a decir nada. Después me pareció prudente empezar a contestar acusaciones de amenazas, sin denuncias penales, dichos de dichos de dichos”, argumentó.

En relación al asunto del perro “Tom”, la mascota de María Marta que desapareció de su casa de Carmel y por la que después recibió llamados extorsivos pidiendo entre 3 mil y 5 mil dólares de rescate.

Nicolás Pachelo, además del crimen, está acusado de algunos robos en el Carmel.

“Ya escuché cuatro versiones de personas que se sentaron bajo juramento acá. Se le está dando una entidad al perro que para mí carece de seriedad. Si hay una versión, está bien, ahora que haya tres o cuatro versiones...”, señaló.

“Una testigo declaró que su mejor amiga le dijo que estuvo jugando con el perro en mi living y cuando esa persona vino al día siguiente lo negó rotundamente; hay cosas que hay que empezar a contestarlas, porque si no la fiscalía tira titulares en los medios y la gente lee lo que la fiscalía quiere”, afirmó.

La secuencia relatada por Pachelo tiene como protagonistas a las testigos Raquel Fait y Deborah Luaces, que habían planteado contradicciones en sus versiones sobre Pachelo y el perro “Tom”.

Esta semana, por primera vez en el juicio, se hizo referencia a la escena del crimen. Los tiempos, las horas y los movimientos de Pachelo en Carmel aquel 27 de octubre de 2002 fueron el foco del debate. El acusado dice no recordar muchos de los detalles y señala al paso del tiempo como justificación de las contradicciones.

“Si vienen a mi casa a tomar una declaración testimonial 50 días después y me dicen que diga con lujo de detalles lo que hice el 27 de octubre, es imposible. Yo digo que me fui de Carmel a las 18.59 en base a lo que escuché acá. Para mí fue un domingo normal, pasé a buscar a mi hijo por la casa de un amigo, después fui a Buenos Aires a ver a mi mamá a que le compre un regalo a mi hijo, que había cumplido años días antes”, mencionó. Y agregó: “Si me equivoco, no es en pos de mentir; es en pos de que es muy difícil cronometrar un domingo 50 días después”.

Según Pachelo, la demora en el pedido de las declaraciones tiene que ver con el accionar de la familia García Belsunce. “Fue después de que Carrascosa dijera que fue un accidente, que los médicos no hubieran visto ninguno de los seis tiros, que la masajista limpiara todo a pedido de la gente que estaba ahí, por eso lo preguntaron 50 días después”, aseveró este lunes.

Cuál es la defensa de Pachelo

Acerca de quién mató a María Marta, Pachelo es categórico: “Eso no se lo puedo responder yo, a mí se me está acusando gratuitamente”. “Yo lo que pienso, lo pienso y no tengo como demostrarlo y no me corresponde a mí decirlo. Yo no voy a formar parte del show de la familia García Belsunce que acusa, se sienta acá a insultar fiscales, a decir que el Poder Judicial es una corporación que los metió presos, eso no me corresponde a mí”, enfatizó.

Nicolás Pachelo asegura que no es su responsabilidad acusar a nadie.

Asimismo, se refirió a la acusación de que pasó por la puerta de la casa de la víctima a la hora del crimen. “Eso no está acreditado en el expediente, esas son versiones que tiran los fiscales para que ustedes saquen los titulares”, dijo. Al mismo tiempo, aseguró que “es falso” los testigos lo vieron corriendo a unos metros del lugar de los hechos. “Unos metros no es la puerta. Eso lo vamos a tratar cuando vengan los chicos, es muy prematuro”, señaló.