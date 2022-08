A casi 20 años del crimen de María Marta García Belsunce, aún sigue sin haber culpables. Nicolás Pachecho, uno de los acusados, pidió declarar y negó tener algo que ver con lo ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country El Carmel ubicado en Pilar.

María Marta García Belsunce, la víctima.

“No estuve en Carmel a las 19 horas, no sé dónde mentí. Yo dije a las 19, está acreditado en la guardia”, respondió ante las acusaciones del fiscal Patricio Ferrari, quien sostuvo incongruencia en sus argumentos.

Y agregó: “Fui a jugar al fútbol, pasé a buscar a mi hijo y lo llevé a Capital Federal. Mi hijo cumplió el 25 de octubre, pero la que estaba en deuda era mi mamá que no lo vio porque estuvo enferma, la que tenía que comprarle el regalo era ella”.

Tras más de 30 años de matrimonio, el principal sospechoso del caso fue su esposo, Carlos Carrascosa.

A pesar de que sostuvo que en el momento de los hechos, precisamente a las 19:40, se encontraba en el Shopping Paseo Alcorta, también señaló que tuvo que consultarle a su mujer y amigos qué era lo que había hecho aquel día para reconstruir la historia.

“No preparé una coartada ni para salir del club fuera de ese horario, fui a cambiarme y bañarme y me fui”, manifestó.

Además, remarcó que el mismo día su mujer dejó el auto en el club house y su salida de El Carmel no está registrada, aunque está acreditado por dos testigos, pero no está en la filmación del barrio. Dijo que “si hay diferencias de horarios son mínimas”, pero que “no es para buscar coartadas falsas”.

Pachelo señaló que vivió una “tortura” todos estos años

El vecino en aquel entonces de María Marta García Belsunce, comentó que desde que ocurrió el crimen que conmocionó al país, vivió “una tortura”. “Me separé con mi mujer, cerré la empresa. También la pasamos muy mal y el agobio periodístico era permanente”, destacó.

“Soy calentón, es distinto a asesino. Soy vehemente. No me gusta quedarme callado cuando algo no es así”, sentenció y aseguró: “Yo no tengo nada que esconder ese 27 de octubre”.