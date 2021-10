“A mi hijo lo dejaron en llamas”. El reclamo incansable de la mamá de Tahiel Isaías Astrada retumba fuerte en varios rincones de La Matanza. Su hijo sufrió gravísimas quemaduras en una Feria de Ciencias de Laferrere, a la que había ido con sus compañeros de colegio. Lo que tendría que haber sido una divertida práctica educativa, terminó en tragedia.

Tahiel, de 13 años, permanece internado en terapia intensiva en el Instituto del Quemado, tiene el 14 por ciento del cuerpo afectado, en especial la cara, el pecho y los brazos. Su mamá, Gabriela Soledad Rodríguez, desde hace días encabeza un fuerte reclamo para que alguien se haga responsable. Pero no recibe respuestas oficiales.

Apunta contra la escuela a la que va Tahiel, en Isidro Casanova, y a la propia Municipalidad de La Matanza, organizadora del evento en el que sucedió el tremendo incidente. Gabriela sostiene que al menos hubo actos de negligencia y con ese reclamo se plantó el domingo con amigos y familiares frente al propio edificio municipal, en San Justo.

Y justo allí, frente al palacio comunal, en la Plaza San Martín, seguía desarrollándose hasta el fin de semana la feria Plaza Ciencia, organizada por la Comuna y que tenía tres puntos; en uno de ellos, en la Plaza Ejército de los Andes de Laferrere, fue donde Tahiel resultó quemado.

La familia de Tahiel Astrada denuncia que en la sede de Laferrere de la feria no había medidas de prevención ni de seguridad frente al riesgo latente de que pudieran ocurrir accidentes, ya que los chicos manipulaban productos inflamables.

“Mi hijo estuvo una hora pidiendo auxilio. No había una ambulancia, no había matafuegos. No había nada. Ni un médico. En llamas estuvo mi hijo, ¡en llamas! Te dejan morir”, reclama Gabriela, que tanto personalmente como desde sus redes, movilizó a toda la comunidad de la escuela para que se conozcan quiénes son los responsables.

“Van a pagar todo el dolor que está sintiendo mi hijo. Estoy muy triste, es horrible cada paso. Verle su carita así, escucharlo llorar. Para el hospital es algo muy común su quemadura, pero para mí es lo peor que un ser humano tiene que vivir”, cuenta visiblemente conmovida.

Familiares y padres de los compañeros de Tahiel también se manifestaron esta semana frente Escuela N° 24 San Alberto de Isidro Casanova para pedir justicia. “Mienten y minimizan”, publicó la mamá en sus redes sobre la actitud de las autoridades educativas.

Según contó la madre de un compañero de Tahiel, “en la feria de ciencias no había matafuegos ni ambulancia, tanto que lo tuvo que trasladar una profesora de gimnasia hasta el hospital, y a la mamá le avisaron dos horas después” de ocurrido el incidente.

“No había un adulto responsable: pusieron a menores a manipular material inflamable. Le pasó a Tahiel, pero le podría haber pasado a mi hija”, refrendó la misma mujer en diálogo con Todo Noticias en La Matanza.

“El no salía a ningún lado. Era su primera excursión de secundaria. ¿Dónde estaban los docentes cuando esto pasaba? ¿Dónde estaba el responsable de supervisar? No fue una travesura. Fue una negligencia. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El intendente? Uno por uno los voy a ir a buscar. Quiero responsables ya”, reclama la madre en las redes sociales.

La recuperación de Tahiel

“Hola buenas tardes Tahi salió bien de quirófano, en este hospital cada día es una esperanza más!! Tahiel tiene un largo proceso de recuperación. Tiene partes que están más profundas pero de a poco día día las pequeñas partes van mejorando.. Él sigue en terapia y hoy levantó fiebre así que este día a día tiene momentos lindos y momentos fuertes q mi alma se destroza pero bueno...”

Hace horas Gabriela posteó sobre la recuperación de su hijo, que permanece internado. Ella había explicado que lo que tiene más comprometido es “su pechito y su manito derecha”, y contó: “rezo toda las noches para que no le duela y no puedo hacer nada”.

Además, compartió los datos de su cuenta para que quienes lo deseen puedan colaborar económicamente. “Sé que muchas personas quieren ayudarnos de corazón, y lo agradezco con todo mi alma. Somos laburantes y día a día trabajamos para vivir, y esto que pasó nos partió al medio. Muchos tienen un corazón norme y nos piden el CBU para ayudar a Tahiel”, expresó en un posteo.

Cómo fue el accidente de Tahiel en la Feria de Ciencias

Según contó Claudio, el padre de Tahiel, todo pasó en un experimento donde participaron unos pasantes, que tenían entre 17 y 18 años. “Haciéndose los vivos dijeron ¿quieren más fuego, quieren más show?”. Así fue que tiraron más alcohol y generaron una explosión. Y el que se llevó la peor parte fue Tahiel, que estaba al lado”, explicó.

Además, denunció que “en el lugar no había prevención alguna. Nada había: ni una ambulancia, ni bomberos. Y estaban manipulando materiales inflamables. Le podría haber pasado a cualquiera, pero le pasó a mi hijo”.

El padre también expuso que “los docentes que llevaron a los chicos cuentan una versión de cómo pasó todo, y los compañeros de Tahiel dan otra. Nadie sabía nada, ni qué material usaron. A mi hijo me lo dejaron todo quemado en un hospital y nadie se hace cargo”.

En cuanto ocurrió el hecho, y totalmente dolorido, lo único que alcanzó a decirles Tahiel a sus padres fue una frase en referencia a quienes ahora la familia trata de identificar. “Fueron dos chicos grandes, los tiene que echar”, expresó Tahiel, quien afortunadamente evoluciona en su recuperación en el Instituto del Quemado de la Ciudad de Buenos Aires.

