Grand Bourg: vecinos enfurecidos incendiaron los autos de un acusado de abuso sexual y casi lo linchan

El pasado lunes, el barrio Santa Mónica de Grand Bourg estalló de ira luego que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual en contra de un hombre, que fue acusado por su propia sobrina. Ante este contexto, los vecinos buscaron hacer justicia por mano propia.

El miércoles de la semana pasada, una joven se acercó a la comisaría de la Mujer para denunciar que su tío había abusado a ella y de su hija. A raíz de la acusación, el hombre, que se dedica a comprar y vender autos, comenzó a ser investigado por la Justicia.

Al pasar los días y notar que la causa no avanzaba, los familiares y vecinos de las presuntas víctimas se dirigieron a la casa del acusado para lincharlo.

En ese marco, prendieron fuego los autos que estaban estacionados en la puerta de su domicilio sobre las calles Ambrosetti y Seaver. En tanto, cuando la policía se hizo presente para demorar al sospechoso, los vecinos lo esperaron en la vereda con el objetivo de golpearlo.

Continúa la investigación con el hombre en libertad

Finalmente pudieron subirlo al patrullero y lo trasladaron a la comisaría, donde estuvo algunas horas. El sujeto recuperó la libertad y se matendrá así mientras avanza la investigación.

Un amigo del acusado consignó a TN que el hombre se encuentra en otro domicilio por miedo al accionar de los vecinos. “Hubo quilombo afuera de la casa, pero adentro no. Él ahora no está acá, me estoy quedando yo para cuidarla. No sé dónde está porque no tuve comunicación con él”, aseguró Bruno.

En las últimas horas, la fiscalía a cargo de la investigación ordenó una serie de peritajes y una Cámara Gesell a la menor presuntamente abusada, así como también evaluaciones psicológicas para los involucrados en el caso.