Padres denunciaron que sus hijos de un jardín de infantes habrían sido abusados por tres maestras

Un jardín de infantes del barrio porteño de Palermo se vio sacudido por estas horas, tras la denuncia de una madre que hizo ante la Justicia, afirmando que tres maestras habrían abusado sexualmente de los niños.

El establecimiento donde habrían sucedido los abusos sexuales. Foto: Infobae

Se trataría de docentes de sala de 4. Las mismas ya fueron separadas de sus cargos y se les inició un sumario administrativo.

La institución educativa en cuestión es el Jardín de Infantes Nº9, ubicado en la calle Darregueyra al 2300. La madre de uno de los chicos elevó la denuncia el viernes pasado a la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad.

Cómo serían los supuestos abusos a los menores en el jardín de infantes

La mujer que radicó la denuncia informó que las maestras en cuestión les hacían cantar a los alumnos, y en medio de esa actividad, los niños debían bajarse los pantalones.

Al mismo tiempo, esta madre le preguntó a su hijo acerca de los bailes, y el niño le comentó que las maestras les tocaban sus cuerpos y que les decían que eso se “trataba de un secreto”.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº26, cuyo titular es el magistrado Ignacio Kirszenbaum, ante la Secretaría 155, de Sebastián Buisel Quintana, se hizo cargo de la investigación.

Asimismo, esta mañana padres de alumnos que asisten al jardín de infantes, mantuvieron una reunión con la directora del establecimiento, en busca de explicaciones de lo sucedido.

El relato de los padres acerca de los supuestos abusos

Mariela, una de las madres, dialogó con la prensa y comentó: “Mi nene me contó del baile y que se desvestían, mi hijo bailaba y se bajaba el pantalón y le pregunté si también (otros) se bajaban los pantalones y me dijo que sí, que era un chiste, y me decía que era un secreto con la seño y después nos enteramos de que había otras dos docentes involucradas”.

Otro padre comentó: “Tuvimos una charla con la directora, nos dicen que una de las implicadas no está acá y la otra sí está, y pedimos que nos explique qué pasa con los chicos y cómo esa persona está presente dando clases con los chicos. No hay explicaciones de por qué los chicos pasaron lo que pasaron”.

Los abusos se habrían dado mientras los chicos bailaban a partir del pedido de las maestras. Foto: Télam

Al mismo tiempo, Mariela también agregó: “La directora está involucrada, no puede ser que no haya visto nada, son tres docentes, hay una que supuestamente estaba con el teléfono (filmando), mientras los chicos bailaban, otros dicen que en la dirección la maestra les daba torta para facilitar los abusos”.

“La directora dijo que se iba a abrir un acta, que las seños no iban a estar en su cargo y si bien hay dos que no vinieron (que serían auxiliares), hay una que estaba ejerciendo en salita de 3 y no nos dio ninguna respuesta. (...) Se empezaron a hacer pis en la cama y después contaron que hace un mes y medio se hacen pis adentro del jardín; además no quieren ingresar a la sala, lloran, gritan, tienen muchas pesadillas”, cerró la mujer.