Entraron a robar a la casa de la “Abuela la la la” y la golpearon: “Por poco me matan”

Cristina, que se hizo conocida en diciembre del 2022 por la famosa canción “Abuela la la la”, fue víctima de inseguridad en Argentina en su propia casa. La mujer contó cómo fue la violenta situación que tuvo que vivir.

Cómo fue el robo a la abuela

En diálogo con Telenoche, Cristina contó la dura situación que tuvo que vivir: “Me hicieron el cuento del tío, apareció un señor en la calle y me dijo que traía un paquete de dólares para mi sobrino, le dije que venga y cuando pasó la puerta del medio se me mandó”.

Sufrió un violento robo en las últimas horas. Foto: Infobae

Además, contó que cuando el primer delincuente ingresó a su casa rápidamente se metió otro: “Me agarraron, me arrastraron, me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaban con la mano en el cuello, por poco me matan”, y agregó al borde del llanto: “Le decía que tenía 77 años y me pegaban peor, terrible, hoy supe lo que es el mal”.

La abuela habló al borde del llanto. Foto: Telenoche

En el desgarrador testimonio, la jubilada contó que le robaron la plata que estaba ahorrando para operarse la vista: “Me llevó toda la vida, porque cuando trabajaba pude juntar algo”.

En que quedó la operación que quiere hacerse Cristina

La abuela, estaba juntando dinero para hacerse una cirugía en el ojo y desde el programa le brindaron su apoyo para que a pesar del robo pueda hacérsela: “Nosotros nos vamos a comprometer para que te puedas hacer la operación sin ningún problema, despreocúpate de eso”, mencionó el conductor Nelson Castro.