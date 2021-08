En San Juan rige un nuevo esquema de medidas por el coronavirus desde el pasado sábado 7 de agosto, donde están incluidas una serie de mayores flexibilizaciones para la realización de actividades. Sin embargo, continúan habiendo sanjuaninos detenidos y bares clausurados por incumplimiento de las normas. En el último fin de semana, se clausuró un local gastronómico en Trinidad y hubo más de 400 aprehendidos.

La información fue confirmada por el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Abel Hernández, en Radio Colón. Según informó el funcionario, unos 410 ciudadanos no acreditaron su condición de trabajadores esenciales y transitaban en el horario de restricción de circulación, que sigue vigente. Además, se les labró un acta de contravención y deberán dar explicaciones ante la Justicia de Faltas.

A pesar de esto, para Hernandez el balance del comportamiento de los sanjuaninos es “positivo”. Además, agregó que en la provincia se están regulando los eventos a través de los ministerios correspondientes a las actividades, al igual que a nivel nacional. Entre ellas, ejemplificó con las ferias de artesanías que dependen de Cultura.

Por otro lado, recordó que continúa siendo obligatorio el uso correcto del barbijo en lugares cerrados y que al aire libre es optativo en función de la circunstancia. Remarcó que son los municipios quienes deben controlar el cumplimiento de las normas en los parques y plazas y que se debe manejar la burbuja respetando distanciamiento y tratar de evitar el uso de máquinas de deportes y juegos infantiles en espacios que están al aire libre. “Ahora podemos ir a tomar mate al parque pero no hay que creer que debe ser como antes de la pandemia”, remarcó.

Por último, advirtió que si bien ya están habilitados los salones de fiestas, no así el uso de castillos inflables o peloteros. “Tenemos dos tipos de reuniones sociales. La de espacios abiertos hasta 20 personas y las de locales cerrados o domicilios no más de 10 personas. Esa es la cantidad permitida para no recibir sanciones”, sentenció Hernández.