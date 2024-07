Caso Loan: qué dijo Burlando previo a la renuncia del ministro de Seguridad de Corrientes

Este sábado se cumple un mes de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, el nene de cinco años que mantiene en vilo al país. En medio de una investigación complicada y que no avanza, el ministro de Seguridad de la provincia presentó su renuncia.

Buenaventura Duarte se desempeñaba en ese rol desde que Gustavo Valdés asumió su segundo mandato en el Gobierno local. Lo reemplazará Alfredo Vallejos, diputado nacional por la provincia, quien jurará el lunes.

“El Gobierno de Corrientes comunica que, habiendo presentado su renuncia el doctor Buenaventura Duarte al cargo de Ministro de Seguridad, asume en su reemplazo el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento este lunes en Casa de Gobierno en horario a confirmar”, señalaron mediante un comunicado.

Qué dijo Burlando, previo a la renuncia

El ahora exministro de Seguridad adujo cuestiones de salud y se ausentó de sus funciones hace varios días. Se especula que su salida comenzó a tramarse luego de la polémica declaración de Laudelina Peña en una fiscalía provincial, en la que hablaba de un “accidente de tránsito”, que finalmente desmintió en las últimas horas.

Duarte comenzó su carrera como fiscal de instrucción en Goya, donde se mantuvo varios años hasta llegar al Ejecutivo provincial. En julio de 2019 asumió como ministro de Derechos Humanos y, finalmente, en 2021 pasó a Seguridad.

Antes de que se conociera la renuncia, el abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, manifestó su intención de denunciar en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado.

“¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados?”, consignó a TN el letrado.

La demanda, dijo Burlando, estaría enfocada a un encubrimiento agravado por “el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado”.

“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, enfatizó Burlando.