Hernán Barrabes, de 28 años, es vecino de Cabín 9 y le preocupa que la gente de su barrio tenga que ir a buscar el agua a una canilla comunitaria, porque en ese barrio el agua no puede ser usada para el consumo. Piensa sobre todo en los adultos mayores y en las personas con discapacidad. Al enterarse ayer que varios vecinos cortaron la Ruta 33 ante la negativa del Municipio de hacer un censo para repartir agua a los que no pueden acercarse a buscarla, decidió realizarlo él mismo, y este jueves lo publicó en las redes.

En Facebook hay un grupo llamado “Ayuda comunitaria”, y Hernán publicó que iba a comenzar a hacer un censo para saber quiénes son las personas mayores o con dificultad que no pueden ir a retirar agua al tanque. La idea es presentarlo ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Mucha gente comenzó a sumarse y a compartir la información y le pasaron varios números de documentos y direcciones de los vecinos.

La semana los vecinos se reunieron en asamblea para exigir al menos una media sombra (CIMECO)

El vecino explicó que se le ocurrió la idea cuando se enteró que ayer por la mañana otros vecinos cortaron la ruta. “Yo sigo las publicaciones de las chicas que están reclamando el agua potable en Cabín 9, y ayer cortaron la ruta porque los de la Municipalidad rompieron el acuerdo de que iban a hacer un censo casa por casa para ver qué vecino necesita asistencia y como no lo cumplieron pensé, si no lo hace la Municipalidad lo hago yo”, afirmó con convicción.

Barrabes trabaja hace años con toda la gente del barrio porque tiene un negocio de artículos del hogar y al tener trato con la gente, conoce la situación por la que atraviesan los vecinos. “Sólo quiero ayudar a los vecinos que realmente lo necesitan., dar una mano. Es lógico lo que se pide, no es una solución pero al menos es un parche”, opinó.

“El agua de la canilla no se puede tomar, no sirve para cocinar porque no es potable, tiene mucho cloro y por ahí sale negra”, comentó. Yo compro agua, pero la gente que no puede tiene que ir al tanque. La Municipalidad no está repartiendo bidones. Nunca se ve a nadie municipal en el barrio, sí se ve a los aguateros pero hay que pagarles, hay gente que no tiene para pagarle. Habría que ver si se puede mandar una cuadrilla todos los días o día por medio y le den agua a los vecinos.