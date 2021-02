Este miércoles a las 8.30 horas, los vecinos del barrio Cabín 9, marcharon hacia la rotonda de Pérez y cortaron la Ruta 33 en la intersección con la 14. Habían pedido hace unos días una reunión con el Intendente Pablo Corsalini, pero ante la falta de respuesta, decidieron no solo cortar la ruta sino marchar hacia la municipalidad para hacerse escuchar. Los recibió Carlos Verdinelli, Secretario de Gobierno y Carlos Cuello, de la delegación de Cabín 9.

La reunión se llevó a cabo alrededor de las 11.30 horas y tuvo una duración de 40 minutos aproximadamente. Los vecinos entregaron un petitorio con los puntos tratados anteriormente con los funcionarios y solicitando una vez más su cumplimiento. Vía Pérez habló con Yolanda Ruiz, integrante del Centro Social de Cabín 9, quien manifestó que la municipalidad no cumplió con los puntos más importantes que habían acordado en la reunión anterior: en primer lugar, finalizar el censo para que se pueda repartir el agua a las personas mayores y discapacitadas; y en segundo lugar, que se haga efectiva la entrega de los bidones de agua a esas personas.

“Los municipales aseguraron que ya tenían el censo con aproximadamente 100 personas, pero no es así. El viernes pasado algunos vecinos recorrimos todo el barrio y no habían entregado el agua. Tampoco pusieron un puesto con bidones de agua en el centro de salud o en la plaza como habíamos solicitado. Sí reconocemos que pusieron la media sombra y extendieron el horario de ingreso al espacio de suministro de agua, pero lo más importante del reclamo, hacer el censo y repartir el agua a los más necesitados, no lo hicieron”, aclaró la vecina.

Los vecinos llevaron a la reunión dos botellas de agua para que los mismos funcionarios la prueben pero, según dice Ruiz, ninguno se animó a tomarla: “vale la pena decirlo porque ayer el municipio sacó un comunicado en donde pedían a la población que cuiden el agua potable que salía por las canillas, y la nuestra no se puede tomar”, recalcó.

Los vecinos pidieron otra vez tener una audiencia con Pablo Corsalini para el viernes a la mañana. “Si mañana no llaman y no se hace la audiencia nos volveremos a juntar con los vecinos para decidir cómo proseguir”, remarcó Ruiz.

“Quienes no están abiertos al diálogo son ellos”

“Los funcionarios nos dijeron que nosotros nos negamos al diálogo, y quienes no están abiertos al diálogo son ellos. El pasado lunes me llamaron porque el Intendente quería reunirse conmigo, pero al consultarlo con mis compañeros de campaña estuvimos en contra, porque la intención de reunirse conmigo era para que no nos movilicemos. Le dimos la opción que venga a dialogar con todos los vecinos el miércoles antes de comenzar la movilización, pero nunca contestaron. Ellos nos quieren imponer su tiempo y sus horarios y la marcha la veníamos acordando hace días”, puntualizó la vecina.