Se realizó Música en el Anfiteatro con la presencia del folclore local

En el escenario del Héctor Santangelo del Anfiteatro de Paraná se vistió de folclore en la primera noche del ciclo Músia en el Anfiteatro. Se presentaron Greda Ballet Folklore, Sofi Drei, Juan Manuel Bilat y Milena Salamanca.

Con una noche ideal el público ocupó todas las escalinatas del anfiteatro, lo que hizo un marco ideal para disfrutar del espectáculo.

Artistas de nuestra región y una joven figura nacional hicieron bailar y corear al público paranaense. Fueron las actuaciones de Sofi Drei, Juan Manuel Bilat, Milena Salamanca y el Ballet “La Greda” quienes dieron forma a la primera de las tres noches musicales que la Municipalidad propone en el ciclo Verano en la Ciudad.

“La idea es tener muchas actividades en la ciudad de todo tipo, desde las colonias de veranos para niños y adultos mayores y también actividades culturales, deportivas y artísticas, lo cual para nosotros es muy importante fomentar en la ciudad”, indicó el secretario de Gobierno y Coordinador de Gabinete, Santiago Halle.

Por su parte, la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, destacó: “Fue una noche hermosa que disfrutamos en marco de este ciclo que, la actual gestión, decidió sostener con propuestas muy lindas para todos los vecinos de la ciudad de Paraná”.

Luego consideró que “es un evento muy importante que les da la posibilidad a artistas locales y nacionales que puedan compartir sus espectáculos con los vecinos en este escenario tan lindo del anfiteatro”.

El cierre de la noche musical estuvo a cargo de la joven artista platense Milena Salamanca, quien, por segunda vez, visitó la capital entrerriana y tras su actuación expresó: “Me siento muy feliz porque es lo que siempre soñé. Estar en un anfiteatro así, con mucha gente, que le guste mi música, que la escuchen, la canten, la bailen, es lo que todo artista quiere”.

Por su parte cantante paranaense Sofi Drei, ganadora del Pre Mate 2023, tuvo su primera vez actuando en el anfiteatro y al respecto manifestó: “Fue una experiencia hermosa, con un público espectacular, cantando, aplaudiendo, disfrutando y hasta algunos se animaron a bailar”. Luego agregó: “al principio sentí un poco de nervios, pero después se pasó todo y es la misma gente que me dio tranquilidad”, y completó expresando: “Me voy satisfecha con todo el show que dimos, con los músicos que me acompañan y muy contenta porque salió todo bien”.

Por su parte, el acordeonista oriundo de Colonia Avellaneda, Juan Manuel Bilat, brindó un colorido show que entusiasmó al público y antes de partir para estar presente en el festival de Cosquín manifestó: “El anfiteatro es una joya que tiene nuestra capital entrerriana, es muy bueno poder venir a hacer música aquí y estoy feliz por ello. También agradecido con la Municipalidad por convocarnos y por organizar estos eventos culturales de manera gratuita. Paraná tiene un público increíble, son muy respetuosos al momento de escuchar y agradecidos a ellos que se acercaron a presenciar este show”.