Primera Nacional: el inicio de temporada de Patronato será televisado

Se confirmaron los días y horarios de lo que será el inicio de la nueva temporada de la Primera Nacional: el Club Atlético Patronato tendrá su comienzo de visitante el viernes 2 de febrero en un encuentro que será televisado.

El equipo de calle Grella enfrenta por la Zona A de la competencia a Agropecuario desde las 17.10 horas en el Estadio Ofelia Rozenzuaig.

El anterior encuentro fue en Paraná el 16 de octubre de 2023, en donde igualaron 1 a 1. En tanto que en la última visita del Patrón a la cancha del conjunto bonaerense de Carlos Casares el Santo perdió 2 a 1, el 3 de junio del año pasado.

Al momento de la redacción de esta nota, el equipo dirigido por Walter Perazzo lleva confirmadas 11 incorporaciones para enfrentar un nuevo año en la segunda división del fútbol argentino. La mayoría de los refuerzos son jugadores con experiencia en la categoría que vienen a defender los colores del rojinegro hasta diciembre.

El partido de Patronato será uno se los seis cotejos que serán transmitidos por televisión en esta fecha, sumado al del Club Atlético Colón, equipo de la vecina provincia de Santa Fe que retorna a la categoría luego de 9 años de militar en la primera división.

Cronograma

Zona A

Viernes 2 de febrero

17.10: Agropecuario vs Patronato (televisado).

Sábado 3 de febrero

17: All Boys vs Tristán Suárez.

17: Chacarita vs Deportivo Maipú (televisado).

17.30: Talleres de Remedios de Escalada vs San Miguel.

18: Estudiantes de Buenos Aires vs Ferro.

21: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia (Jujuy).

Domingo 4 de febrero

17: Arsenal vs Güemes

17: Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs Racing (Córdoba).

19: San Martín (San Juan) vs Alvarado.

Zona B

Viernes 2 de febrero

21.30: Mitre (Santiago del Estero) vs San Telmo.

Sábado 3 de febrero

17: Deportivo Morón vs Brown (Adrogué).

19.10: Nueva Chicago vs Almagro (televisado).

20: Aldosivi vs Atlético Rafaela.

21.10: Colón vs Defensores Unidos (televisado).

Domingo 4 de febrero

17: Gimnasia (Mendoza) vs Defensores de Belgrano.

17: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Chaco For Ever.

17: Almirante Brown vs Atlanta (televisado).

20: Estudiantes Río Cuarto vs Deportivo Madryn.

Interzonal

Sábado 3 de febrero

19.05: Quilmes vs Temperley (televisado).