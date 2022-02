En Paraná Generación Zoe tambien tiene sus victimas del holding internacional creado por el ahora prófugo Leonardo Cositorto que ha sido denunciado por estaba piramidal y asociación ilícita. En Paraná Zoe tiene sus oficinas en Cura Álvarez y el referente Andrés Amarilla en declaraciones a Diario Uno salió a defender el sistema y a su “jefe” Cositorto: “Leo me dijo: no te preocupés, van a cobrar”, afirmó el referente de Zoe en la ciudad.

Zoe Paraná cuenta con mas de 200 adherentes y con estas declaraciones busca transmitir confianza y tiene la esperanza que en unos días todo se aclare y que los “adherentes” del sistema puedan empezar a cobrar.

Con relación a esto Amarilla afirma: “Más de 100 personas quieren irse. No hay problema. El dueño (Cositorto) dijo que les da su capital. Él no obliga a nadie”. En este momento la sede de Zoe se encuentra cerrada y Amarilla cuenta que “La empresa atrajo a mas de 200 personas en Paraná desde que abrió en septiembre de 2021″.

A pesar de que la organización ocupa las primeras planas a nivel nacional como una estafa y su líder Cositorto está en la clandestinidad, Amarilla asegura que se comunica todos los días con Cositorto y afirma que el sistema tiene asegurado el éxito. “Zoe se terminó para el periodismo, pero sigue. Si en marzo, abril o mayo paga, ahí vamos a estar hablando de otra cuestión. Leo Cositorto siempre ayudó, hizo el bien, no engañó a nadie. No tienen pruebas contra él. No entiendo tanta cizaña”, afirma el abogado referente.

Cositorto está prófugo en la clandestinidad pero Amarilla asegura que habla todos los días con él: “Yo hablo todos los días con Leo. Dice que, hasta ahora, se va a pagar”. Además afirma que de seguir teniendo trabas con las cuentas bancarias el pago “se haría en criptomonedas”, sin dar mas detalles a que se refiere.

Tropezar con la misma “pirámide”

El profesor Amarilla, como lo conocen en algunos ámbitos y que además es abogado fue noticia en Paraná el año pasado cuando se presentó ante la justicia denunciando a Global Intergold, un sistema similar en donde se invertía en una plataforma relacionado a oro y criptomonedas.

El mismo se presentó ante tribunales junto a mas de 40 personas que se habían sentido estafadas o engañadas por el sistema que prometía ganancias altas a cambio de inversiones en dólares o euros.

Amarilla presentó una denuncia por estafa a Global Intergold en 2021. Foto: Diario Uno

En ese momento en declaraciones afirmó Amarilla: “Sé que hay más gente estafada, pero por ahí tienen miedo de denunciar, porque la empresa les prometió que el martes les van a devolver el 14% de su dinero, y como lo necesitan van a esperar a ver qué pasa en esa fecha, pero ya sabemos que es muy difícil que hagan esa devolución”, explicó quien en su momento inició una causa por “estafa”, “asociación ilícita” y “lavado de dinero”.

Hoy Amarilla tiene confianza que su “líder” cumpla y comience a devolver el dinero de mas de 100 entrerrianos que pusieron sus ahorros en el sistema.

