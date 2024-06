Andrés Gil reveló cómo se prepara para ser padre con Cande Vetrano: “Tengo muchas preguntas”

Hace unos días contaron en LAM que Cande Vetrano y Andrés Gil esperan a su primer hijo. La pareja de actores que están juntos hace muchos años, compartieron la noticia junto a un “Está pasando”y una foto de ellos muy felices por esta nueva etapa en su vida.

Por su parte, la actriz contó hace unos días cómo fue que se enteró que estaba embarazada, justo en el momento en que empezó con los ensayos de la nueva obra de teatro de la que forma parte. “Fue increíble, ¿qué les voy a decir? Yo un poco confío, un poco no confío del todo, en el universo y cómo va disponiendo de la información que uno tiene que saber en el momento indicado”, expresó Cande Vetrano a MShow.

Los actores esperan su primer hijo

Andrés Gil habló de su futura paternidad con Cande Vetrano

Ahora fue el turno de Andrés contar cómo se siente y cómo se prepara para este gran momento de su vida. El actor estuvo de invitado en la mesa de Juana Viale y allí habló de su futura paternidad junto a la querida actriz.

Cuando la conductora le preguntó “¿cómo es ser un futuro papá?”, el actor le respondió con alegría: “No sé, tengo muchas preguntas, pero me dijeron que las preguntas nunca se acaban”.

Luego Andrés Gil expresó como se preparan y que emociones sintió cuando se enteró de la noticia del embarazo: “Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción porque se mezcla todo, la felicidad con el miedo, con la incertidumbre”.

“Desde ese lugar disfrutándolo. Por suerte estamos en un gran momento los dos. Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”, agregó con una sonrisa Andrés Gil.