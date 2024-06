Darío Lopilato habló de la especial conexión que tiene con Dios: “Es una forma de vida”

Darío Lopilato es un reconocido actor argentino que tiene una extensa trayectoria en la televisión, cine y teatro. Uno de sus papeles más recordados es el de Coqui Argento en “Casados con Hijos”. El actor tiene una vida profesional pública, pero lo que respecta a su vida privada no es conocida.

El hermano de Luisana Lopilato estuvo de invitado en el programa de Mirtha Legrand en donde deció contar un poca más de su vida como es su creencia y la religión que práctica, algo que nunca había dicho en público.

Darío Lopilato contó cómo es su vínculo con la religión: “Todo lo que tengo es gracias a Dios” (Captura de pantalla)

Darío Lopilato contó su vínculo especial con la religión

En dialogo con “La Chiqui”, Darío contó: “Soy cristiano católico apostólico no romano. Soy evangélico”. Lugo explicó que toda su familia también practica la religión evangelista, a lo que Mirtha le consultó si comulga. “No, no. Leo la palabra de Dios, la Biblia, me congrego en la Iglesia. En mi casa siempre oramos, con mi vieja lo hacemos todos los días. En lo personal o cuando estamos juntos oramos”, respondió el actor.

“Yo lo llevo como una forma de vida. Estas cosas de cuando uno a veces está mal… Está bien ir al psicólogo y tener sus terapias, es bárbaro, pero a mí me sirve más ir a la Iglesia, orar y tener mis momentos a solas con Dios”, agregó Darío Lopilato.

Darío Lopilato habló de su relación con Dios Foto: cao

Luego el actor contó sobre el ritual que realiza antes de salir a escena: “Antes de entrar a función, siempre mis compañeros me ven arrodillándome, orando y bendiciendo la función. No tengo cábalas, pero tengo mis momentitos a solas con Dios y ahí oro”.

“No lo tomé nunca como religión, es una forma de vida, desde siempre. Todo lo que tengo, lo tengo gracias a Dios”, explicó Darío Lopilato sobre su forma de vida y la conexión especial que tiene con Dios.