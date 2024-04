Darío Lopilato reveló que Michael Bublé quedó afuera del chat familiar

Darío Lopilato es un reconocido actor argentino que interpretó a Coqui en la aclamada y clásica serie cómica “Casados con Hijos”. Además, es hermano de la actriz Luisana Lopilato, por lo tanto, cuñado del cantante canadiense Michael Bublé con quien está casada su hermana y tienen 4 hijos.

Darío Lopilato contó que su cuñado no está en el grupo familiar Foto: Darío Lopilato

Los Lopilatos son uno de los apellidos más conocidos en el mundo artístico y queridos por sus colegas y fanáticos. Luego de volver a hacer “Casados con hijos” en su versión teatral y recibir la ovación del público.

Darío Lopilato contó que su cuñado Michael no está en el grupo de WhatsApp de la familia

El actor estuvo de invitado en el programa “Cortá por Lozano” para hablar de su carrera, vida familiar y cómo es la relación con sus hermanas y en especial con su cuñado Michael, debido a la distancia que tienen porque ellos viven en Canadá.

En un momento de la charla, Darío Lopilato habló de que, al igual que otras familias, Los Lopilatos tienen un grupo de WhatsApp familiar para compartir y conversar todos los días sobre su cotidianidad. Sin embargo, al parecer no todos los miembros de la familia están en el chat, sino que algunos están excluidos.

Darío confesó que Michael no está en el grupo familiar, pero que no es por decisión de él, sino que la familia eligió. Ante la sorpresa y sin que se generen especulaciones de que el marido de Luisana no tendría buena relación con los Lopilato.

Darío Lopilato contó que su cuñado no está en el grupo familiar Foto: web

Darío contó la verdad de por qué lo dejaron afuera del grupo. “Hay chat familiar, están todos los Lopis. Michael no está, porque es solamente los Lopilato. Están mis primos Gustavo, Sebastián, a quien le mando un beso enorme”, contó el actor.

Asimismo, el actor reveló quién de su familia es la persona que más mensajes manda al chat de WhatsApp de la familia: “Daniela es la más activa en el chat. Daniela es mi hermana mayor. Daniela es hermosa, divina, siempre manda el mensaje en el chat”.