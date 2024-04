Matías Defederico habló por primera vez de su rol como padre tras el fallo judicial a favor de Cinthia Fernández

Luego de que Cinthia Fernández anunciara el fin de los conflictos legales que tenía con su exmarido y padre de sus tres hijas Bella, Charis y Francesca. Es que la famosa logró el fallo a su favor en el cual obtuvo la casa por el pago de la deuda y las futuras cuotas por alimentos hasta que las nenas tengan mayoría de edad.

Pero no solo eso, sino que Cinthia en más de una ocasión aclaró que ella se encarga sola de sus hijas tanto en lo económico como en el cuidado y acompañamiento de actividades. Y hace varios años que la famosa señala sobre la actitud como padre de su ex.

Frente a las nuevas noticias sobre el fallo que logró el abogado de Cinthia Fernández y el festejo de ella, Matías Defederico rompió el silencio y habló de su rol en la vida de sus tres hijas, mediante una entrevista con Revista Paparazzi.

Matías Defederico habló de la relación que tiene con sus hijas Foto: Matías Deferico

Matías Defederico habló de su rol como padre tras el fin del conflicto con Cinthia Fernández

El exfutbolista confesó como se siente en la paternidad: “Creo que soy buen padre y siempre digo lo mismo... ‘Lo van a decir mis hijas’... Me considero (buen padre) y trato de hacer todo lo bueno que mi viejo me enseñó”.

Luego habló del acompañamiento en las actividades cotidianas de sus hijas: “Hasta el lugar que me dan, sí. Siempre trato de sumar algo con mis hijas. Por ejemplo, hoy están jugando al fútbol y trato de ocuparme de eso porque también es algo que a mí me encanta. Tal vez, del otro lado no es la pasión. Entonces trato siempre de sumar por ahí”.

Matías Defederico habló de la relación que tiene con sus hijas Foto: Instagram

Al ser consultado sobre si con Cinthia Fernández planearon tener a sus hijas cuando estuvieron juntos, Matías Defederico contestó: “No es un tema que dijimos, vamos. Pero siempre sabiendo que estaba la posibilidad, hicimos lo que hicimos. Y fueron siempre bienvenidas. Con la madre de ellas siempre lo buscamos, lo deseamos y vos sabés cuando te cuidas y cuando no”.

“La verdad que hoy lo más lindo y lo que más me gusta hacer es estar con ellas. Y ahora el tema de fútbol me apasiona, me apasiona porque las veo felices”, agregó Matías sobre la relación que tiene con sus hijas.