Cande Vetrano y Andrés Gil esperan su primer hijo

Cande Vetrano y Andrés Gil han conformado una historia de amor que sólo podría ser real en las películas. Tras conocerse de sorpresa en Europa, no pudieron alejarse del otro.

Cande Vetrano y Andrés Gil en sus vacaciones en Estados Unidos. Foto: Telefé

“Es una chica muy auténtica, divertida, interesante y antes de conocerla me generaba cierto misterio. Me intrigaba saber qué pensaba y me atrapó desde ese lado. Me cautivó con su forma de ser”, destacó el actor sobre su pareja en una entrevista para la revista Pronto.

Ahora bien, tras más de siete años juntos, la pareja anunció un nuevo capítulo en su historia de amor: tendrán su primer hijo.

Todos los detalles del embarazo de Cande Vetrano

La noticia fue presentada este 24 de mayo por LAM. En ese momento, Ángel de Brito decidió que los angelitos intentaran adivinar quién sería la pareja que estaría esperando un hijo.

“Ella es famosa que participó de éxitos muy importantes. De éxitos televisivos. Es actriz. Él también es famoso. Son jóvenes los dos ”,expresó el conductor de LAM.

Tras la intriga de los angelitos, de Brito siguió sumando: “Hizo teatro, hizo tele. Tiene tres hermanos. No hizo streaming. Será su primer hijo y con su pareja no están casados. Ella tiene muchos seguidores y actualmente está en teatro. Viajó mucho por el mundo. Tiene muchos amigos famosos. Ella baila, canta, es actriz. Hizo cine”.

Luego de esas pistas, Ángel de Brito decidió revelar el nombre de Cande Vetrano. En este sentido, aseguró que la actriz estaba en el tercer mes del embarazo y que ya la pareja había comunicado la noticia a sus familiares/amigos más cercanos.

Candela Vetrano y sus fotos artísticas en topless. Foto: (Foto: Instagram/@candelivetrano/Telefé)

“Está embarazada de tres mes, ya lo podemos contar, es Cande Vetrano”, anunció Ángel de Brito el embarazo de Cande Vetrano.

La respuesta de los usuarios al embarazo de Cande Vetrano

Finlmente, tras conocerse la noticia, los usuarios quedaron sumamente feliz. Por tanto, no dudaron en felicitar a la pareja en sus redes sociales.

Cande Vetrano y Andrés Gil tendrán su primer hijo Foto: Vía País

“Felicidades cande, estás embarazada”,”Felicidades por el baby”, “Felicitaciones”, “¿Alguien más vino por lo de LAM?”, fueron algunos comentarios de los usuarios.