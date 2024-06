El destape de Mónica Ayos en Miami: microbikini y mucha sensualidad

Mónica Ayos es una de las actrices y modelos más populares y queridas del mundo artístico argentino. En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte diferentes momentos de su vida, rodeada de sus hijos y su esposo Diego Olivera.

Mónica Ayos posó con una microbikini y paralizó las playas de Miami: “No es beboteo…” Foto: instagram

Las publicaciones en donde podemos ver sus looks y sus prendas playeras son las que más likes cosechan por parte de sus fans. Tiene un carisma único que traspasa la pantalla y enamora a todo el público con su sonrisa característica. Combina a la perfección estilos y no duda en ir por más.

La actriz disfruta de la playa. Marca tendencia con cada traje de baño que elige para vestir. Sus seguidores alucinan con cada uno de sus atuendos. Y los likes invaden sus publicaciones.

Mónica Ayos deslumbró con una microbikini ultra escotada. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para anudar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless cavada. Una prenda mega trendy que jamás puede faltar en el guardarropa.

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Y decidió no utilizar de maquillaje. Sus fans alucinaron con la publicación y los mensajes de halagos no tardaron en llegar.

Mónica Ayos deslumbró con un outfit cargado de sensualidad

La actriz y modelo deslumbra con cada publicación que comparte en Instagram. Fanática de las microbikinis, no dudó en posar con un espectacular traje de baño y se llevó la mirada y aplausos de todos.

Mónica Ayos lució un traje de baño infartante. La actriz mostró mucha piel y captó todos los suspiros con una microbikini ultra diminuta. Sin lugar a dudas, la rubia sabe como marcar tendencia y no pasar desapercibida.