A sus 53 años, Mónica Ayos presumió su figura y deslumbró con un baile en microbikini violeta

Mónica Ayos sin dudas es una de las actrices argentinas que más se ha ganado el afecto del público a lo largo de su trayectoria. Con más de 960 mil seguidores en Instagram, la artista comparte a diario momentos de su vida personal y profesional, y una vez más demostró que también es una referente de estilo con una impronta única y cautivadora.

Mónica Ayos conquista a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, Mónica cautivó a sus fanáticos en Instagram al compartir un baile en microbikini que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con un traje de baño de dos piezas violeta, con el que bailó desde un balcón con la ciudad de Miami y el mar de fondo.

“Estrenando regalito de cumple de hace días con este trend de los inolvidables 90’s, “Tell it to my heart” que marcó mi adolescencia. Su voz y su energía son de otro planeta“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y decenas de comentarios.

Mónica Ayos y su nuevo proyecto laboral en Miami junto a otros famosos

El proyecto que tiene emocionada a Mónica Ayos se llama Circo Beach, un programa que nació de la colaboración con Maite Peñoñori, Diego Ripoll y, por supuesto, su esposo Diego Olivera. La actriz destacó la química entre los integrantes y cómo el show se fue gestando de manera natural, sin forzar nada.

Mónica junto a sus nuevos compañeros de trabajo.

“La idea ya estaba dando vueltas hace tiempo y al unirnos con Maite y Diego Ripoll se hizo posible. Fluyó como un espacio lúdico para que cada uno cuente sus experiencias en una ciudad como Miami”, comentó.

La actriz está incursionando en el mundo del streaming.

“El contenido se fue armando entre los cuatro. Supimos que era una apertura al consumo de hoy con la creatividad y la química como protagonistas necesarias”, explicó Mónica, quien también destacó que los auspiciantes comenzaron a interesarse en el proyecto, convirtiéndolo en un modelo de negocio atractivo.

Ayos describió el programa como una mezcla de humor, experiencias y momentos emotivos, donde las diferencias entre los integrantes se vuelven parte de la dinámica. “Con Ripoll, Olivera y Maite, tenemos muchos puntos de vista, lo que lo hace más interesante. Hay humor, ironía y mucha autenticidad”, mencionó.