A 5 años del asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza espera que la Corte Suprema revea su condena

El homicidio que conmocionó a Gualeguaychú, aún no tuvo su capítulo final a pesar de que se cumplieron 5 años del crimen de Fernando Pastorizzo. Por el asesinato fue condenada a cadena perpetua Nahir Galarza, que con 19 años se convirtió en ese entonces en la mujer más joven en recibir esta pena. Pese a esto, la defensa de la joven que está presa en Paraná, apeló el fallo y esperan que la Corte Suprema de su veredicto.

Galarza comenzó siendo una testigo más en la investigación por la muerte de Pastorizzo, pero con el correr de los días, la evidencia la puso en el centro de la escena y fue condenada como autora del crimen. Pese a esto, el fallo fue apelado y en sus últimas declaraciones sostuvo que el verdadero autor del asesinato fue su padre, Marcelo Galarza.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo, juntos en una de las pocas fotos que trascendieron de la pareja.

Qué dijo la abogada de Nahir Galarza sobre la causa

En diálogo con Radio Mitre Rosario, María Raquel Hermida Leyenda confirmó que sigue siendo la abogada de Nahir Galarza en la causa por el homicidio de Fernando Pastorizzo, pero que la joven de Gualeguaychú contrató otro abogado para iniciar los trámites para cambiarse el apellido.

Sobre el estado de la causa, detalló que “está en la Corte Suprema, donde yo asumí el cargo, nadie firmó el recurso de queja salvo yo. No participé ni me ayudaron para trabajar con el tema de la queja”. Al mismo tiempo, detalló que presentó un informe psicológico y psiquiátrico de la joven y remarcó que “si se hacía en tiempo y forma los estudios, una posibilidad de inimputabilidad”.

Raquel Hermida Leyenda sigue siendo la abogada de Nahir Galarza.

Si bien no dio detalles, ya que son datos personales, la abogada sostuvo que Galarza “posee una enfermedad de índole neurológica y psiquiátrica que no se investigó, y por la cual tiene tres hermanos que también la padecen”.

Al mismo tiempo remarcó: “Se presentó una enfermedad que no se sabía, y que según la legislación nacional da la posibilidad de no ser culpable. Porque esa chica no estaba en su sano juicio. Yo lo vi desde Capital Federal por televisión y ella tenía una mirada periférica”, remarcó.

Marcelo Galarza, el apuntado como autor del crimen por Nahir

Este año, la causa siguió sumando acusaciones y fue la propia Nahir Galarza quién señaló a su padre, Marcelo, como el verdadero autor del crimen de Pastorizzo. Sobre esto, Hermida Leyenda sostuvo que “la defensa, en un comienzo, fue la defensa del padre, no de ella. Siempre quedó la duda y en el pensamiento popular si no fue el padre quien mató a Fernando”.

Nahir Galarza junto a su padre Marcelo, quien ahora ella dice que es el autor del asesinato de Fernando Pastorizzo.

“El hombre tiene antecedentes de homicidios y de violencia. Además, había un cierto odio hacia Fernando, ya que el novio de Nahir era un chico normal física y psicológicamente, mientras que él tuvo tres hijos varones con problemas muy importantes de tipo psiquiátrico. Y además, se puede decir que los abandonó a los tres. No es un padre presente, pero también había un rechazo hacia Fernando”, señaló la letrada en diálogo con El puente.

Ante estas declaraciones, la abogada sostuvo que pretende “que haya un nuevo juicio, donde los imputados sean el padre de Nahir y Nahir. Y que se resuelva en un nuevo juicio, pero bien hecho, porque el anterior fue un juicio exprés y terrible”.