Nahir Galarza volvió a estar en la boca de todos, después de un increíble pedido que le hizo a su abogada: quiere cambiarse el apellido. El motivo tiene que ver con una “traición” que siente la joven por parte de su padre, Marcelo Galarza, en medio de las acusaciones de que fue él quien mató a Fernando Pastorizzo.

La decisión de la joven detenida en la Unidad Penal 6 de Mujeres de Paraná se da en medio de las acusaciones de ella con que fue su papá el autor material del crimen allá por el diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú. Mientras tanto, hay dudas respecto a lo que pueda hacer él, en medio de denuncias de la abogada de Nahir de que puede fugarse del país.

Nahir Galarza quiere cambiarse el apellido: pasaría a llamarse Nahir Kroh.

De conseguir realizar los trámites, Nahir Galarza pasará a llamarse Nahir Kroh, utilizando el apellido de su mamá Yamina, quien está separada de Marcelo, en medio de diversas denuncias de maltratos.

Según informó Infobae, la letrada Raquel Hermida Leyenda, que representa a Nahir recientemente, aseguró que “quiere cambiarse el apellido de forma urgente”. Y agregó: “También se lo dijo a la psicóloga y a la psiquiatra de la cárcel y le aconsejaron ver a la asistente social. Insiste en que el padre fue el tirador y que ella es inocente”.

Leyenda recién podrá comenzar a defender oficialmente a Nahir a partir del 12 de este mes, cuando tenga la matrícula que la habilite a desempeñarse en Entre Ríos, mientras que ella viene de la Ciudad de Buenos Aires.

Nahir Galarza junto a su padre, el policía Marcelo Galarza; y su madre, la exoficial Yamina Kroh.

La abogada asegura que el papá planifica una “nueva vida en Paraguay” y la nueva teoría del crimen

La letrada defensora de la joven condenada a perpetua remarcó: “El motivo que la lleva a querer cambiarse el apellido paterno es que él le prometió hacerse cargo de todo y decir la verdad. Lamentablemente, no lo está haciendo y encima planifica otra nueva vida en Paraguay ”.

Y agregó: “Antes busca cobrar lo que según él le deben de la serie y el documental sobre su hija. Se dice que ya está con otra mujer. Voy a pedir que se le prohíba salir del país y su detención”.

Yamina Kroh y Marcelo Galarza, padres de Nahir (Archivo/Clarín).

Pero lo más sorprendente de esta nueva aparición pública de la letrada, es que reveló un detalle mal realizado en la investigación. “La pericia balística está mal hecha. Y uno de los peritos criminalistas fue recomendado por la Policía de Entre Ríos a pedido de la Fiscalía y era uno de los colaboradores de Galarza”, apuntó.

“Un grupo de criminalistas de la defensa va a comenzar a analizar lo que declara Nahir sobre esa noche y cómo se efectuaron los disparos. Porque el informe criminalístico no coincide con la declaración de Nahir. Ella, y esto no lo sabe nadie, lo único que hace con la mano derecha es escribir. El resto de las cosas, pintar, vestirse, comer, lo hace con la izquierda. Si uno le tira una pelota, la agarra con la izquierda. Yo le tiré una lapicera y la tomó con esa mano. No escribe con la izquierda porque cuando era chica no la dejaron. Su padre le dijo que no dijera que era zurda. Esto es fundamental porque quien le disparó a Pastorizzo es diestro”, lanzó Leyenda con una nueva teoría sobre el crimen.

La denuncia de Nahir Galarza contra su papá Marcelo: “Quiero que lo acuses porque es el verdadero asesino”

La joven de 24 años, condenada desde 2018, le confesó a su abogada el pasado 7 de enero que fue su padre quien mató a Fernando Pastorizzo en aquel diciembre de 2017. “Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”, le pidió a su abogada.

La autorización que Nahir Galarza le habría dado a su abogada para que inicie las demandas. Foto: ElOnce

Además de ir contra su papá, Nahir pidió que se involucren al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a la joven durante el proceso penal. Hermida Leyenda asumió la defensa una vez que se completó la sentencia.

Por otro lado, Galarza apuntó contra su tío por abuso sexual cuando era menor y otras denuncias por violencia de género. Ante esto, pidió medidas de seguridad para ella, su hermano y su mamá, Yamina, quien se separó recientemente.