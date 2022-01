Un giro inesperado se dio a conocer en las últimas horas sobre el caso de Nahir Galarza: ella acusó a su padre de haber sido el verdadero autor del asesinato de Fernando Pastorizzo.

Por haber sido encontrada culpable del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza cumple una condena de cadena perpetua.

Estas declaraciones sacudieron a la opinión pública y ponen en tela de juicio la posibilidad de una apertura del caso. Cabe recordar que por el crimen de este joven, Nahir Galarza cumple una condena de prisión perpetua.

Cuáles fueron las declaraciones de Nahir Galarza

Ante un nuevo aniversario del asesinato de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza realizó declaraciones que ponen en el ojo de la tormenta a su padre, vinculándolo como el autor material del crimen del joven.

Por estos motivos, se comenzó a barajar la hipótesis de un “pacto de familia” y el consecuente encubrimiento del padre de Nahir por el crimen acontecido.

Nahir expresó: “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”. Estas habrían sido las palabras de la joven a su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Ante lo cual, la abogada se presentó frente a la Fiscalía Criminal de turno y denunció a Marcelo Galarza, el padre de la joven en prisión, que es policía.

La hipótesis de “un pacto de familia” que comenzó a cobrar fuerza tras los dichos de Nahir

Ante lo expresado por la joven de 23 años que cumple prisión perpetua acusada de haber matado a Fernando Pastorizzo, se baraja la posibilidad de que ella habría accedido a inculparse para evitarle a sus padres la condena de prisión.

Esto se sostiene a partir de la justificación de que si eso pasase, quedaría “huérfano” el hermano menor de Nahir, Aaron, un pequeño que padece una discapacidad.

Este posible “pacto familiar” cobra mayor relevancia luego de los dichos efectuados por Nahir, cuando luego de ser condenada, habló por primera vez en 2019 desde la cárcel de mujeres en Paraná, expresando “haría cualquier cosa por mi papá”.

Esta frase se dio en el contexto de una versión que circulaba por aquel año, de encubrimiento por parte de la joven para con su padre. Para luego agregar ante la consulta de tener que soportar una cadena perpetua: “Sí, hasta una cadena perpetua”.

Las declaraciones del padre de Nahir Galarza

Antes de conocerse la sentencia que la condenaría a Nahir Galarza a estar recluida de por vida en prisión por el crimen de Fernando Pastorizzo, Marcelo Galarza había expresado que “Mi hija no es un monstruo”.

Para luego agregar: “Quizás me protegió más de lo debido. Ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones”.

“Hubo un momento en el que la encontramos muy golpeada. Ella decía que se cayó por la escalera, pero después nos enteramos que le pegó. Quizás ella no me quería involucrar. Quizás no hubiera sido violento, pero hubiera venido a Tribunales”, concluyó en esa oportunidad Marcelo Galarza, padre de Nahir.

Cómo seguirá la causa del crimen de Fernando Pastorizzo

Ante este giro inesperado de la causa que se daría a partir de los dichos de Nahir Galarza, la defensa de la joven espera por la decisión de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que se anule el fallo que pesa en su contra.

Además, se busca que se realice un nuevo juicio con perspectiva de género, en donde se consiga rebajar la pena impuesta.

Al mismo tiempo, los abogados defensores de Nahir denunciaron al padre de la joven como el autor material del crimen de Fernando Pastorizzo, al mismo tiempo que acusaron por la investigación de la causa al fiscal Sergio Rondoni Caffa y al primer abogado que tuvo Nahir, Marcelo Reborsio.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo juntos, en una de las pocas fotos que trascendieron de la pareja.

Cabe recordar que fue la propia Nahir Galarza la que confesó haber matado a Fernando de dos disparos con el arma reglamentaria de su padre, el pasado diciembre de 2017.

Asimismo, las cámaras de seguridad llegaron a mostrar a una figura femenina que se alejaba de donde yacía tirado muerto el joven. A partir de allí, el 3 de julio de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú sentenció la condena de Nahir a prisión perpetua.