Una adolescente de 14 años de Cipoletti fue atacada por una jauría de perros cuando volvía caminando del colegio. Los perros de su vecino, que según su madre son entre nueve y 15, atacaron a la joven y la mordieron de pies a cabeza.

Según relató la mamá de la adolescente, su vecino cuenta con una gran cantidad de perros que no alimenta ni les da el cuidado que necesitan y por esta razón, los animales atacan a las personas que pasen cerca.

“Esos perros atacaron a mi hija mayor en tres ocasiones, la mordieron. Hice las denuncias que corresponden, pero nunca pasó nada. Sólo una vez vino Zoonosis, pero no encontraron al hombre, y no volvieron. Ahora volvió a ocurrir, pero peor que nunca”, explicó Gabriela Procopio, la madre de la adolescente, en diálogo con “LM Cipolletti”.

Una jauría de perros atacó a una adolescente de 14 años y la hirieron en casi todo el cuerpo. Foto: LM Neuquén

“Ayer a las 16 mis hijas me llaman llorando diciendo que la menor de 14 años había sido atacada por la jauría cuando volvía de la escuela. Cuando llegué al encuentro con mordidas desde los pechos hasta los pies: la mordieron toda. La destruyeron”, contó la mujer.

La mujer presentó la denuncia en la Fiscalía Cipoleña. “Quiero que le saquen los perros, son muy peligrosos y no los cuida. Hasta me rompieron una canilla por la sed que pasan. Mi hija está viva de milagro, casi me la matan. No voy a parar hasta que se lleven a esos animales”, reclamó la Procopio, quien esta mañana se reunión con el fiscal Ibáñez.

El certificado médico que emitió el Policlínico Modelo de Cipoletti indicó que la menor llegó al establecimiento con múltiples heridas en todo su cuerpo coincidentes con mordeduras e intento de desgarrar la piel. También presenta heridas de rasguños y mordeduras con sangrado en la zona de la mama, antebrazo y manos.