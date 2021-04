Belén Francese está de siete meses de embarazo y este fin de semana celebró el Baby Shower de su bebé. La actriz compartió los detalles del festejo con sus amigas y familia, en el que no faltó el glamour ni los canjes.

La vedette comparte a diario a través de sus redes cómo lleva el embarazo e interactúa con otras mamás. En esta oportunidad, Francese mostró la previa a la llegada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con el empresario mendocino Fabián Lencinas.

La fiesta para “bebito”, como ella lo llama en público, se realizó en un bar ubicado en la terraza de la Galería Güemes, en Buenos Aires. Además de la espectacular vista de parte de la Ciudad, en la celebración no faltaron los detalles y para la ocasión, Belén lució un vestido de princesa.

El baby shower de Belén Francese.

“Mi baby shower soñado. Te estamos esperando mi bebito”, escribió la humorista en su Instagram y compartió un poco de lo que fue el evento.

La fiesta tuvo algunas similitudes con el baby shower de la bebé de Pampita, a quien la vedette visitó semas atrás en su programa. Allí, Belén confesó que si bien está muy feliz, por momentos “no todo es color de rosas”.

“A la noche soy un jabalí como respiro, me agito. Le digo a mi pareja que se vaya a otra cama. Se me dificulta la respiración. No ronco, pero respiro de una forma horrenda, como muy fuerte. ¡Y los pechos tienen vida propia!”, le dijo a Pampita entre risas.

