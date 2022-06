Genaro tiene 4 años recién cumplidos, nació el 3 de junio con un problema de salud delicado. Fue diagnosticado con mielomeningocele, que es un tipo de espina bífida. Es decir, que durante el embarazo su columna no se desarrolló completamente.

Para sus pocos años ha atravesado muchas idas al médico, estuvo grave cuando nació y tuvo dos operaciones. Actualmente es un niño muy alegre y puede llevar una vida habitual.

Cuando nació estuvo internado, su pronóstico era reservado pero superó las espectativas. Foto: Twitter Paula Cam

“Siempre digo que es un ejemplo de resiliencia pura porque superó todo. A mí me dijeron que no iba a vivir y logro salir adelante. Me dijeron que no iba a caminar y logra caminar con sus botas ortopédicas”, cuenta su mamá, Paula Campos a Vía Mendoza.

Genaro va al jardín en el departamento de San Martín y todos los días lo acompaña su colectivo de juguete favorito.

El marco de fotos que le hicieron para su cumpleaños era un colectivo. Foto: Paula Campos

“Él ama, vive y respira colectivos. Nunca me ha dicho que quiere ser chofer, solo tiene una fascinación por el autobús en sí. Todavía no lo puedo entender pero a le gusta”, agrega.

Paula es influencer en las redes y publica varias cosas sobre la pasión de su hijo por los micros. Incluso, el niño ve videos de colectivos en la televisión. También insiste mucho en viajar en ellos, muchas veces su mamá quiere salir en auto pero él quiere ir en el transporte público.

Uno de los paseos que más le gusta hacer es ir de San Martín hasta Junín en autobús, en el camino va haciendo los ruidos que hace el vehículo y eso lo hace muy feliz.

El fanatismo por los micros y la fiesta temática

El amor por este transporte no tiene una fecha exacta, su madre cree que fue por verlos en la calle. Al pedir verlos por video en su casa, Paula pensó que era una buena idea regalarle un micro de juguete.

Así fue que toda la familia empezó a regalarle juguetes de colectivos y su pasión por ellos se fue haciendo cada vez más grande.

Algunas de las cosas dulces que se sirvieron en el cumple de Genaro. Foto: Paula Campos

“Le pregunté de que quería el cumpleaños, él ni lo dudo, me dijo micros”, comenta su mamá. A Genaro le gustan los micros reales, por lo que tuvieron que buscar un chico que los hiciera en imágenes y no fueran los de tipo animados.

Entre sus favoritos están los micros de Cata, Nueva Generación, Dicetours y Plusmar. Mientras los ve pasar el jovencito va repitiendo los destinos a diferentes lugares.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Foto: Twitter

“Cuando vio la mesita de su cumpleaños no se despegó de ella, se sacó mil fotos, no lo podía creer realmente porque es algo que lo emociona mucho”, añade.

La publicación del festejo hizo que el niño se volviera viral, lo que derivó en que una de las empresas de colectivos contactara a Paula para darle una sorpresa al menor. Además, una chica que tiene una fábrica de motorhomes quiere que Genaro los visite.