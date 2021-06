La insostenible situación económica y la permenente pérdida de puestos de trabajo en el sector hicieron que desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza (Uthgra), y ante la falta de respuesta, reiteraran al Gobierno provincial su pedido de una ayuda efectiva para todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Además, a través de un comunicado, requirieron imperiosamente que sus trabajadores sean incluidos entre los grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19.

//Mirá también: Hoteleros y gastronómicos solicitaron al gobernador ayuda urgente

En el nuevo reclamo se recordó que provincias como Santa Fe, Tucumán y San Juan, ya recibieron por parte de sus gobiernos provinciales una solución efectiva con ayuda económica similar a la entregada por el Gobierno Nacional conocida como Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Desde el sindicato recordaron que con fecha 26 de mayo el Sindicato le hizo llegar el pedido formal al Gobernador de la provincia Rodolfo Suarez, pero todavía no hay ninguna respuesta.

“El Gobierno de Mendoza tiene que actuar de inmediato para el bien del sector y de los mendocinos. Somos los más afectados por la pandemia y somos una de las actividades más importantes en materia de productividad económica en todo el territorio. Si seguimos así, dejaremos de ser la Mendoza Turística que tanto nos costó y que tanto nos enorgullece”, dijo la Secretaria Administrativa de Uthgra seccional Mendoza, Carolina Montivero.

“Muchos establecimientos gastronómicos y hoteleros, no recibieron el Repro 1, ni el Repro 2. Y esas Pymes ya están tapadas de deudas con los alquileres, carga impositiva, municipalidad y demás; y sabemos que eso repercute en el recurso humano, dejando a muchísimos compañeros y compañeras en la calle”, destacó Montivero quien agregó que “estamos esperando la respuesta del Gobernador ante nuestro pedido formal. Ya no hay más tiempo de especulaciones, tenemos que sostener la actividad y los puestos de trabajo. En algún momento llegarán los turistas de Chile o de otros países y no tendremos nada para ofrecerles”.

Finalmente hizo saber que “desde el Sindicato volvemos a insistir con la vacunación contra el Coronavirus para todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Ya se aprobó en la Legislatura Provincial el Proyecto de Declaración de Empleados Esenciales, a los Gastronómicos y Hoteleros de Mendoza. Sinceramente ya no hay más excusas, necesitamos que el gobierno nos ayude efectivamente de una vez por todas, más teniendo en cuenta que el propio Gobierno incluyó en grupos habilitados a recibir la vacuna a empleados municipales, que tienen los mismos o menos riesgos que nuestros compañeros y compañeras”.

//Mirá también: El Gran Mendoza ingresó nuevamente en la zona de “alarma epidemiológica”

La carta al Gobernador

La Uthgra, seccional Mendoza recordó que la nota presentada al gobernador solicitaba la urgente implementación de tres puntos principales:

1. Urgente ayuda al empresario gastronómico para el pago de sueldos, solicitando que se implemente un ATP provincial de emergencia, debido a que la situación es insostenible y corre riesgo la continuidad tanto comercial de los negocios como así también de las fuentes de trabajo.

2. Debido a las últimas medidas de emergencia tomadas por el Gobierno, nuestro sector se encuentra prácticamente impedido de por lo cual solicitamos se implementen las acciones necesarias para evitar que dichas medidas terminen por destruir la gastronomía y hotelería. Solicitamos la urgfente suspensión del pago de impuestos provinciales hasta tanto comience la actividad con normalidad.

3. Se tomen las medidas necesarias de control por intermedio de los organismos correspondientes para que ningún trabajador cobre menos del salario mínimo vital y móvil, toda vez que cada vez más compañeros perciben salarios de hambre y que no llegan ni a la mitas de ese valor.