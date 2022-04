Hace poco más de dos semanas, Lizy Tagliani presentó a su nuevo novio, Sebastián Nebot. Tras su escandalosa ruptura con Leo Alturria, la actriz volvió a apostar al amor con un joven mendocino de 33 años. Y si bien ella se muestra muy feliz con él en redes, muchos de sus seguidores no ven con buenos ojos a su nueva pareja.

Tal como pasó al principio de la relación de Lizy con Leo, en muchos comentarios en las fotos de la artista con el mendocino lo tildan de “busca fama” y “figureti”, entre otros términos. No confían en que esté enamorado de ella y se lo hacen saber.

Si bien la gran mayoría la felicita y se alegran por verla sonreír y contenta con su nueva pareja, también son muchos quienes le advierten que se cuide y tenga cuidado, porque no quieren volver a verla sufrir.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

Lizy y Sebastián se conocieron en 2016 en un boliche de Mendoza, “pegaron onda” pero recién este año se conocieron desde otro lugar. Él viajó una semana a Buenos Aires, estuvieron juntos todos esos días y desde entonces no se separaron más.

Si bien Sebastián regresó a su provincia unos días para el fin de semana de Pascua, luego agarró su auto y se fue de sorpresa a ver a la conductora y se instaló en la casa de ella.

Desde el regreso del joven a Buenos Aires, todas las fotos de Lizy son con él, incluso cuando se junta con amigos o solo amigas. Esto llamó la atención de los usuarios de las redes, ya que resaltaron que “está en todas” y que “no se pierde nada”, sobre todo por lo precipitado que fue todo, a poco de su separación dolorosa de Alturria.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

En redes defenestraron a Sebastián Nebot para cuidar a Lizy Tagliani

Que haya hecho público tan rápido el romance, también ha sido motivo de crítica en Instagram. Pero la mayoría de las veces desde el lugar de cuidar a la artista, para que no vuelva a sufrir por amor.

En los mensajes que le dejan al pie de las fotos, resaltan que el joven sólo busca la fama y la plata de Lizy. Hasta han llegado a comentar que lo conocen y es un “trepador”, y unos pocos especulan que la usa por su futura carrera políca, ya que en Mendoza fue candidato a concejal por el Frente de Todos.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

“No le creo Lizi me parece que solo busca fama... no entregues tu corazón tan fácil”, “Ay Lizy a éste le gusta más la cámara que no se que. En fin, cuídate”, “Este tiene menos ganas de laburar que yo!”, “Sos divina, trata de que no te usen sentimentalmente, económicamente y políticamente”, “Lizzy te esta usandoooooo”, “Todo lo mejor, pero es todo raro, no me convence, tene cuidado Lizzy”, son solo algunos de los tantos comentarios.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.

Críticas a Sebastián Nebot, el novio mendocino de Lizy Tagliani. Foto: Instagram.