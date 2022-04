Lizy Tagliani y su nuevo novio mendocino fueron noticia en la última semana, luego de que ambos decidieron hacer público lo que sienten. De Sebastián Nebot se sabe que tiene 33 años, trabajó como modelo, tiene un perfil político ligado al kirchnerismo y fue pareja del conocido empresario y productor de espectáculos como la Vendimia para Todos, Gabriel Canci.

Este último dato llamó la atención de muchos, ya que Canci es amigo de Lizy Tagliani y Sebastián es su ex. Sin embargo, lejos de molestarse con la situación, el actor confirmó en diálogo con Vía Mendoza que él fue uno de los primeros en saber de ésta relación.

“Está de novia”, dijo con total seguridad ante la consulta sobre la relación sentimental de la actriz y el exmodelo. Y luego, confirmó que con Sebastián Nebot fueron pareja, pero no es la útima persona con quien salió.

Incluso, Canci contó que con el joven mantienen una buena relación de expareja. “Tengo una ventaja, por lo menos así lo veo yo, y es que nunca me peleo con las personas que han estado o han pasado por mi vida y han sido importantes”, comentó.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, muy enamorados. Foto: Instagram.

“Más allá de que no me queden materias pendientes, de que bajo la cortina y todo, siempre mantengo una buena relación”, aclaró sobre cómo intenta manejarse con quienes fueron sus parejas.

Y agregó: “Siempre fui bastante discreto con mis relaciones y nunca fui de contar demasiado. Mi grupo íntimo lo sabía y quienes me conocían, también”.

Lizy Tagliani llamó a Gabriel Canci para saber de Sebastián Nebot

Además, el productor de espectáculos confió que la propia Lizy lo llamó para preguntarle por Nebot, sin saber que con Gabriel habían sido pareja.

“Ella sabe que nos conocemos y me llamó y me preguntó por Sebas, quería saber cómo era Sebastián”, comentó.

Y reveló qué se dijeron en esa charla. “‘A buen puerto vas por leña, porque le estás preguntando al ex. Sebastián fue mi novio’”, le dijo Canci a la conductora. Y automáticamente ambos estallaron de risa. Fiel a su estilo, Lizy exclamó: “Ay Dios mío. Solo a mi me puede pasar esto”.

Luego, se puso serio y Gabriel comentó que le dijo que el mendocino “es un buen chico, una buena persona, es laburador”.

En tanto que no tuvo más que palabras de cariño hacia la conductora, con quien se conocen desde hace algunos años. “Con Lizy la verdad que nos hicimos amigos y nos queremos. Es muy querible ella y es como la ven, no tiene una doble personalidad”, resaltó.

Gabriel Canci habló de la relación de Lizy Tagliani con su ex, Sebastián Nebot. Foto: Instagram.

Lizy Tagliani y Sebas Nebot no se conocieron en la Vendimia para Todos

Sin dudas, Gabriel Canci tiene información de primera mano y aclaró un malentendido que hubo acerca de cómo se conocieron Lizy y Sebastián.

El artista aclaró que el primer encuentro entre ellos fue en 2016, como Lizy lo expuso públicamente, en un viaje que hizo la humorista para hacer presencia en el boliche alternativo Estación Miró, de Susana del Moro, la chica trans que falleció en agosto de ese mismo año.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en 2019. Foto: Instagram.

Pero él recién la trajo en 2019 a conducir la Vendimia para Todos, donde se reencontraron. “Y ahora, después de todo esto que le venía pasando a Lizy, venían charlando de una manera muy intensa. Y creo que el que dio el puntapié inicial fue Sebastián”, contó.

Canci está al tanto de todo sobre Lizy y su ex

Por otra parte, Gabriel Canci contó que habló con Nebot antes de que viajara a Buenos Aires y aseguró que las cosas entre la capocómica y el joven político mendocino están muy bien y que se están conociendo.

“Lo primero le dije a él es que la tiene que cuidar mucho a Lizy porque sino lo va a c... a trompadas el país”, fue lo que le advirtió a Nebot. “Para él no va a ser fácil, porque se va a tener que exponer al mundo mediático que es heavy”, agregó.

Y tuvo buenos deseos para con la flamante pareja: “Espero que les vaya bárbaro y la verdad es que les deseo lo mejor”. “Ojalá me pase a mi también porque todavía no me llega el amor”, cerró entre risas.