Los seguidores de Lizy Tagliani se mostraron expectantes ante el “nuevo amigo” con quien la actriz y humorista se mostró en los últimos días en sus redes sociales, muy sonriente y divertida. Tras confirmar la ruptura con Leo Alturria, ella misma confesó no estar bien y eso preocupó a sus fans, quienes notaron el cambio de ánimos de la conductora ante la nueva compañía mendocina.

Lizy se muestra transparente y hace tiempo dejó de dejarse llevar por el qué dirán, por lo que en sus redes hace y deshace a su antojo. Tal es así que desde el lunes comparte en su Instagram, donde la siguen casi 6 millones de personas, fotos y videos con un joven con quien antes no había aparecido en sus contenidos.

Con él salió a comer, a pasear a su perro e incluso lo mostró durmieron muy “compinches” con Justo, una de sus mascotas. Además, el joven la acompañó a cenar con sus vecinos e hicieron una comida de parejas los cuatro.

Lizy Tagliani muy cerca de Sebastián Nebot, un joven político mendocino. Foto: Instagram.

“Hermoso lunes... qué lindo tenerte acá @sebasnebot vamos te voy a llevar por todo bs as”, escribió días atrás la comediante y subió una foto cenando con un joven. Automáticamente todos empezaron a preguntarse quién es y por qué la actriz le da lugar en sus redes.

Pero esa no fue la única foto, luego subió un video en el que los dos salieron a caminar con la excusa de pasear a Justo. En el video, Lizy se muestra feliz y bromea con el hecho de que sus visitas “trabajar” por eso al joven misterioso le tocó llevar al perro.

“Renovar energías y rodearnos de personas que nos permitan sentirnos siempre en modo plenos”, comentó un usuario al pie del video y Lizy no tardó en responder: “Eso es lo mejor. Tanta lágrima malgastada pero necesaria jajaj”, haciendo alusión a lo bien que está con su nueva compañía luego de haber sufrido por Leo Alturria.

También subió una foto del joven durmiendo con su perro y expresó: “No no no esta imagen me cautivó... quien ama a mis bebes tiene mi corazón en sus manos ... #justo2″. Otro indicio de que el joven mendocino le robó el corazón.

Lizy Tagliani muy cerca de Sebastián Nebot, un joven político mendocino. Foto: Instagram.

Quién es Sebastián Nebot, el mendocino que le devolvió la sonrisa a Lizy Tagliani

A la foto de la cena y al video del paseo del perro, se sumaron otras publicaciones, por lo que los seguidores de Lizy Tagliani comenzaron a sospechar que se trata de un nuevo romance de la actriz.

El joven es de Mendoza, se llama Sebastián Nebot, es militante del peronismo y fue precandidato a concejal de Guaymallén por el Frente de Todos en las últimas elecciones. En sus redes, tiene varias fotos con líderes del kirchnerismo como Anabel Fernández Sagasti y Marisa Uceda.

Lizy Tagliani muy cerca de Sebastián Nebot, un joven político mendocino. Foto: Instagram.

Tambien se sabe que fue pareja de Gabriel Canci, el empresario y productor de espectáculos que dirige la Vendimia para Todos desde hace años.

Precisamente en la Vendimia para Todos habría conocido a Lizy, al menos es lo que dice la foto que Nebot compartió en su Instagram cuando la artista condujo el evento que representa a la comunidad LGBTIQ+ en Mendoza.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot en 2019. Foto: Instagram.

Habrá que esperar para saber si es el nuevo novio de Lizy Tagliani o solo un muy buen amigo. Pero las sospechas en las redes son cada vez mayores, por las palabras de cariño que la humorista tuvo para con él.