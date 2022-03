A fines de enero, Lizy Tagliani sorprendió a todos al confirmar su separación de Leo Alturria. Lo hizo a través de un sentido posteo en sus redes sociales en el que reveló que la relación había terminado hacía dos meses atrás, pero cuando el vínculo entre ellos parecía aún muy cercano y la ruptura todavía estaba fresca se desató un nuevo escándalo con la aparición de ¿una tercera en discordia?

Todo comenzó cuando la conductora se enteró en medio de un móvil con “Intrusos” que su ex ya había conocido a alguien más, se trata de una chica de nombre Antonella con quien comenzó una relación de “amigos con derechos” hace tres meses. Lo cierto es que Lizy aún guarda mucho cariño por el jugador de rugby y confesó sus intenciones de recomponer la relación.

Así confirmó Lizy la ruptura Foto: Instagram/lyzitagliani

La noticia de la nueva relación de Leo impactó en la actriz que se fue de la nota corriendo y muy angustiada. Luego envío al programa un audio llorando en el que explicó que el motivo de su tristeza fue por lo inesperado del acontecimiento con su ex, pero ahora compartió un video en sus redes donde se mostró más tranquila.

A través de su cuenta de Instagram, Lizy agradeció este martes el apoyo y contención que recibió tanto de su familia, amigos y de sus seguidores en este momento tan especial y expresó: “Los leo, escucho a mis amigos y lo que dicen en los programas, pero siempre me guío por el corazón y decido qué tengo ganas de hacer”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria (Foto: Instagram/ @lizytagliani)

“Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado”, se sinceró la comediante. Luego confesó: “Sé que Leo es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser”.

Y reflexiva cerró: “El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza, ‘hola, ¿cómo estás?’ y chau”.