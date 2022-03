Lizy Tagliani es una de las celebridades más queridas en el país. Contando con éxitos en el teatro, programas de televisión con gran recibimiento en las masas y, 5.9 millones de seguidores en Instagram, la comediante se perfila como una de las famosas argentinas del momento.

Lizy mantiene la simpatía delante y detrás de las cámaras (Fotografía, Ramiro Pereyra).

La comediante cuenta con más de 7.5 mil publicaciones en su cuenta de Instagram, cada una de ellas con un promedio de 100 mil likes, donde la podemos ver compartir momentos especiales de su día a día, participaciones televisivas, salidas con amigos y amigas y, desde ya, mucha diversión.

El posteo a corazón abierto de Lizy

El día jueves, Lizy compartió a través de su cuenta de Instagram un posteo a corazón abierto que dejó a sus seguidores repletos de admiración y amor hacia ella. Allí podemos ver a Lizy frente al espejo en ropa interior y exponiendo sus más profundos sentimientos en una carta a sus fans.

El posteo a corazón abierto de Lizy Tagliani. Foto: Instagram/Lizy

“Me faltaba una foto en el baño jajajja esta mujer soy yo y así es mi baño...cremas, pestañas, espuma de afeitar, crema depilatoria, maquinita de afeitar... en mi cuerpo hay de todo pero lo q más abundan son valores y sentimientos. Soy muy compleja pero no difícil, nací hombre pero no menos mujer, amo profundamente y no me arrepiento porque es mi amor y hago con él lo que puedo. Los quiero” comentaba Lizy a corazón abierto en la publicación.

La publicación rápidamente se llenó de los fans de Lizy quienes no dudaron ni un segundo en expresar todo su cariño hacia ella “Sos lo más Lizy. Nunca pierdas tus valores ❤️ es muy lindo leerte”, “Hermosa siempre! Por fuera y por dentro ❤️”, “Hermosa Lizy! No le hagas caso a la gente que te dice cosas malas y feas, acordate que hay gente que te amamos mucho ❤️”, “Que hermosa que sos Lizy. Jamás pierdas tu esencia tan única”, “Sos todo lo que está bien, Lizy!!! Te admiro mucho!!!❤️”, “Sos TAN especial. Te quiero ❤️”, “Bella y lo más importante humilde. Sos una grosa ❤️”, “Sos un ser increíble, definitivamente nos compraste a todos los argentinos con tu personalidad y tu calidad humana❤️” eran algunos de los muchos de ellos.