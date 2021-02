Se deshizo de su patrimonio para no cumplir con la cuota alimentaria, fue condenado a prisión y está prófugo

El hombre, domiciliado en San Rafael y de 63 años, se desprendió de parte de sus bienes y valores para no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos. Había sido condenado en 2019 a 3 años y medio de prisión, y la Corte ratificó la condena. Pero cuando fueron a buscarlo para trasladarlo a prisión, no estaba en su casa y no hay datos de su paradero.