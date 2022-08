Quien es Francisco Figueroa, el nene de 11 años que puso su nombre en la historia del automovilismo

“El karting es mi pasión. Me gusta mucho la velocidad y la adrenalina. Y porque cuando me subo, me siento libre”. Cualquiera que lea esta frase, posiblemente se esté imaginando a una persona mayor. Pero no. Francisco Figueroa es un piloto mendocino de 11 años, campeón argentino de karting y subcampeón sudamericano, que sueña y piensa como grande.

El pequeño ‘fierrero’ guaymallino descubrió el encanto de ese particular ruido de motores y la vibración del volante en las manos cuando apenas con 5 años se subió a uno de estos ‘mini monoplazas’ de la pista de un centro comercial, ubicado a pocos metros de la Ruta 7.

Francisco Figueroa, y su título sudamericano. Foto: Martín Figueroa

Desde entonces, y con el acompañamiento de sus padres Martín, Inés y su hermana mayor Lucía; Fran se calzó el casco, los guantes, el traje y entró al circuito.

“Me gustaría correr en Fórmulas, TC 2000, Series, pero si tuviera que pensar en algo que me ilusione, es llegar a un F1”, confió Francisco en diálogo con Vía Mendoza.

La joven promesa estuvo acompañado por su papá, quien agregó a lo dicho por Fran, que “si bien él es niño y la base de esto es juego y diversión, lo toma con mucha responsabilidad. Es consciente que es un deporte en donde consigue su desarrollo como persona, una línea de conducta y también donde puede cumplir sueños y objetivos”.

Francisco practicó deportes como el hockey sobre césped, tenis, fútbol y taekwondo; pero las emociones halladas con el karting, nada lo supera.

Y el entusiasmo del chico es tal que “vale el esfuerzo de la familia. Pero sabe que se hace hasta donde se puede y sin dejar las prioridades de la vida. Con esfuerzo de nuestro trabajo y de los patrocinadores, podemos hacer que él compita. Por eso también es que no nos hemos propuesto objetivos a largo plazo. Queremos que lo disfrute y que lo haga lo mejor posible”, confió su papá.

Francisco Figueroa, junto a su familia y su premio Huarpe. Foto: Martín Figueroa

Desde escuelita hasta competencias de Iame y Rotax de infantiles y cadetes, fue un progreso de escasos dos años, que dimensionado desde el lugar de Francisco, es un montón.

Con 9 años -categoría micro- corrió su primera carrera internacional en Chile (2019) y si bien no obtuvo podio, supo desde ese momento que el tiempo le daría revancha.

Francisco Figueroa, subcampeón Sudmericano. Foto: Martín Figueroa

Luego el equipo Zaffaroni lo incorporó para poder tener mayor continuidad en la fechas del Rotax en Buenos Aires y comenzó a alternar los campeonatos mendocinos (con el equipo Cóndor Racing) con las competencias que reúne a los mejores pilotos del país.

A partir de allí alcanzó un segundo puesto con un micromax en Buenos Aires (2020), participó en un Grand National Rotax, en un Rotax Argentina, en el Mundial de Rok en Italia (2021); y este año, se sumaron los títulos: Subcampeón en el Sudamericano en Colombia y Campeón Argentino 2021 (había sido postergada por la pandemia).

Francisco Figueroa. Foto: Martín Figueroa

Con este último escribió su nombre en la historia del automovilismo nacional ya que él es el tercer mendocino en conseguir este título argentino en karting, después de Matías Jalaf y Jorge Vitar.

Este domingo, se disputa la penúltima fecha del Rotax en Zárate (Buenos Aires) y el campeón quiere sostener la racha.

“Me veo motivado. La carrera pasada fueron muchos los kartings y creo que en ésta que viene no será diferente”, aseguró.

Francisco Figueroa con su monoplaza. Foto: Martín Figueroa

Cómo es un día de Francisco

Alternar los entrenamientos y las competencias con la escuela y sus actividades extradeportivas, no es igual que para cualquier niño.

Para Francisco los amigos “son los que tengo en el karting. Porque este deporte requiere hacer muchas cosas y poco tiempo tengo para compartir con los amigos del barrio”, dijo.

Y argumentó: “Correr, hago gimnasio, salgo a andar en bicis y cumplo con una planificación para poder llegar bien físicamente. Porque para correr necesito estar entrenado. También estoy con una nutricionista y una psicóloga deportiva para la preparación cognitiva, fundamentalmente para la toma de decisiones, trabajar los reflejos, manejar el cansancio y no perder la concentración en una definición”.

-¿Y cuáles son las cosas que hacés como niño? ¿A qué te gusta jugar?

-Al simulador de carrera, básicamente. Juego al FIFA pero prefiero los juegos de formula uno.

Francisco Figueroa con el "1". Foto: Martín Figueroa

-¿Qué actividad extra hacés, para desconectarte de las carreras?

-Francisco: Me gusta ir a pescar con mi papá al río. A veces nos vamos al Nihuil y cuando podemos, a Córdoba. Allí me siento tranquilo.

-Papá: Aunque también se pone nervioso porque se enoja cuando un pez le come la carnada. (Risas)

-¿Ese es tu momento?

-No. Mi momento es arriba del karting. El ruido, las curva, la velocidad, la adrenalina, allí es cuando mayor satisfacción tengo. Ese es mi momento.

-Cuando decís en el colegio que corrés en karting ¿cuál es la reacción de tus compañeros?

-No entienden que es un deporte de alto riesgo, pienso. Entienden que es como el fútbol, solo que es arriba de algo. Las que más saben de todo son las seños, que me felicitan cuando gano.

-Y si te dicen que quieren hacer lo mismo que vos, qué consejos les das?

-Nunca me lo dijeron pero lo principal es practicarlo porque te gusta. Divertirse y esforzarse porque mientras mayor esfuerzo hacés, mejores son los resultados.

Francisco Figueroa y la celeste y blanca. Foto: Martín Figueroa}

Francisco, a su corta edad, ya conoce de remontar desde atrás una carrera hasta llegar a puestos de vanguardia. O de pistas complicadas con grips, curvas y contra curvas.

Con gran madurez, él sabe lo que quiere. Sabe que la constancia y el esfuerzo es el secreto de todo deportista. Pero no sin la ayuda extra de quienes confían en él: “Agradezco a toda mi familia porque siempre me apoyan para poder ir a cada competencia, al colegio Fénix, y a mis sponsor por estar siempre, como Pinturerias Arco Iris, PPG, Triunfos Seguros, Plavicom y Gobierno de Mendoza”.

Ficha personal

Edad: 11

Vive: en Guaymallén

Deporte: Karting

Equipo: Cóndor Racing en Mendoza y Zaffaroni Kart en Buenos Aires

Escuela y grado: Fenix, sexto.

Familia: papá Martín (44), mamá Inés (42), hermano Lucía (15).

ídolos: Agustín Canapino, Julián Santero a nivel nacional. Y Michael Schumacher y Max Verstappen

Agenda