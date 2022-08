Quién es Natalia Campagnani, primera coach mujer en la Selección Argentina de Trail de montaña

El Seleccionado Argentino de trail runnnig logró tiempos excelentes y 21 medallas en el Sudamericano desarrollado en San Juan, en donde la entrenadora mendocina Natalia Campagnini, también tuvo su debut como la primera mujer coach de la Selección de esta modalidad.

Es la primera vez en la historia del running de montaña y ultra distancia (variante del atletismo) que una mujer forma parte del cuerpo técnico de un seleccionado argentino.

Natalia Campagnini

Ella estuvo allí apuntalando a sus atletas, quienes debieron desafiar constantemente su mente, voluntad y cuerpo, ya que se trata de un deporte de puro esfuerzo personal y donde vale mucho la fortaleza psicológica.

La exigencia y la puesta a prueba desde lo mental “se dio, sobre todo, en el ultra. Fueron 10 horas de subidas y bajadas corriendo, donde jugó mucho la cabeza, la nutrición y alimentación. Son pruebas donde fácilmente aparecen los calambres, las descomposturas y muchos terminan abandonando”, confió a Vía Mendoza, la entrenadora mendocina.

Natalia Campagnini

Y puntualmente, sobre este Sudamericano detalló: “El domingo el viento zonda obligó a que se suspendiera la carrera de los 85 porque ya era peligroso para los corredores transitar en zonas de la montaña con filos. Llevaban 14 horas corriendo y cuando iban por el kilometro 70 tuvieron que dejar por indicaciones de la organización”, confió.

Este ‘Tierra de Gigantes’ para kilómetros de 6, 12, 21, 35, 55 y 85, que tuvo como escenarios a las Sierras Azules en Zonda y Punta Tabasco en el dique de Ullúm, puso a prueba a los jóvenes que vistieron la camiseta argentina. Entre ellos coterráneos de la profe, quien se sorprendió por el rendimiento y el nivel en general.

Fueron 4 mendocinos: el sanrafaelino Tomás Linfona (U20), quien salió subcampeón sudamericano en los 6km y entró en la delegación mundialista; la sancarlina Ailín Funes, quien se destacó en el kilometro vertical al igual que el malargüino Ezequiel Becerra; mientras que su hermano Carlos Becerra pudo finalizar en los 35. Y finalmente, Valentín Romero (Gran Mendoza) quien completó la prueba estelar de los 85 kilómetros.

Natalia Campagnini

“Los juniors (6 km) son las promesas argentinas. Los veníamos siguiendo en sus rendimientos y estábamos seguros que les iba a ir bien. Pero nos sorprendieron, superaron las expectativas”, dijo.

Y amplió: “Argentina obtuvo 21 medallas, por lo que fue un balance muy positivo para esta modalidad relativamente nueva en Argentina”, aseguró Campagnini.

La única mujer coach del trail Argentina

Para Natalia, de larga trayectoria con el atletismo, hubo una bifurcación y el running de montaña la atrapó absolutamente. Y después de este Sudamericano, fue aún mayor la atracción por esta disciplina.

“La pandemia tuvo que ver en esto de querer estudiar más sobre esta área de montaña y ultra en auge. Tenía más tiempo disponible, hice el curso de la CADA (Confederación Argentina de Atletismo) y después un posgrado en la Universidad de España. Sentía que el trail era un área que me faltaba. Me metí, lo entrené y me encantó. De hecho tengo un grupo llamado CyC Running Mendoza, además de enseñar el atletismo en la UNCuyo”, afirmó.

Natalia Campagnini

Luego “la CADA hizo un seguimiento, se consideraron las capacitaciones previas y mi nivel (2) como entrenadora de la World Athletic. Y como tampoco hay muchas mujeres en estos eventos que tengan experiencias con juniors, di con el perfil que buscaban”, explicó.

En cuanto al balance personal en este Sudamericano como entrenadora “fue un sueño cumplido, porque cualquier técnico quiere dirigir un seleccionado. Fue una retribución a tantos años dedicado al atletismo. Cuando me avisaron, un 14 de julio, no dije nada a nadie. Porque el año pasado también me habían llamado y el Sudamericano se suspendió. Ahora me lo guardé y hasta que no fuera confirmado, no lo dije”, contó la única mujer en el cuerpo técnico conformado por Fernando Díaz Sánchez, Santiago Ortiz y Fernando Bicciconti.

Natalia Campagnini

Como experiencia, “fue muy enriquecedora porque aprendí en cada momento, desde las charlas con los chicos hasta cada dialogo con los otros entrenadora. Fue la primera vez que estuve en un evento tan importante desde el otro lado”, sostuvo.

Y confesó: “Cuando terminó la competencia exploté en llanto. Fue una descarga por un montón de situaciones vividas durante los días con la delegación. Me llevo un montón de emociones, de confidencias, charlas e historia de vida de los chicos muy difíciles, porque muchos de ellos son muy humildes y hacen un esfuerzo enorme por estar en esta Selección. Ninguno tiene becas y todo lo que hacen es a pulmón. Cosas como estas hacen que el equipo se fortalezca de manera diferente, sea aguerrido y todos luchen por un mismo objetivo”.

Natalia Campagnini

La preparación del running de distancia

¿Cómo se preparan física y mentalmente a los que se inician en competencias?

-Para correr en montaña, principalmente en ultra distancias, un corredor que ya tiene una preparación previa requiere al menos de unos 6 u 8 meses. Consumir muchos alimentos energéticos e ir adaptando el estomago, porque si no lo entrenás -para ir comiendo y correr- se te destruye.

¿Cómo se entrena un running que corre 85 km, por ejemplo?

-Es fundamental la hidratación y la ingesta. Los ultra planifican, ven los kilómetros y puntos de abastecimiento antes de largar. Y durante, como en este Sudamericano, consumen desde sandwich, gomita, coca cola, papitas, frutos secos, membrillo, factura hasta frutas, geles y sales hidratantes, entre otros. Son muchas horas y distancias extensas y tienen que mantener el nivel energético.

Natalia Campagnini

-¿Y a los adolescentes, cómo se los prepara en cuanto a voluntades y conductas?

-Trabajamos un montón, es muy fina la preparación que debe hacerse en los entrenamientos, sobre todo en la parte psicológica. Porque ante una adversidad deben saberla resolver. El que no es fuerte de cabeza, no termina o sufre. Igualmente, para los U20, las distancias son cortitas y las dificultades son pocas. Es una categoría muy técnica pero de subidas y bajadas muy rápidas.

-¿Cómo se podría definir esta actividad de tanto sacrificio?

-Yo creo que a lo que más se le asemeja es a la de una lucha por la supervivencia.

Natalia Campagnini

Los argentinos en el Sudamericano

Este certamen en San Juan fue clasificatorio para categorías de 6, 12, 35, 85, y kilómetros vertical, para el Mundial en Mundial de Tailandia que se desarrollará el 5 y 6 noviembre próximo y donde una larga lista de argentinos dirán presentes.

Los resultados del Sudamericano son:

6 km- Varones

Diego Rebolledo (ARG) Tomás Lifina (ARG) Ignacio Poza (ARG)

6km- Damas

Shalom Lescano (ARG) Maia Coleto (ARG) Ludmila Salguero (ARG)

12 km- Modalidad Classic damas

Chiara Mainetti (ARG) Fernanda Martínez (ARG) Isabel Barriga (CHI)

12 km- Modalidad Classic varones

Javier Carriqueo (ARG) Nahuel Luengo (ARG) Diego Díaz (CHI)

Km Vertical- damas

Flore Milanesi (ARG) Nadia Bernardis (ARG) Macarena Cayuqueo (CHI)

35 km Varones

Ezequiel Pauluzak (ARG) Gastón Cambareri (ARG) Nicolás Benavidez (CHI)

35 km Damas

Roxana Flores (ARG) Paula Galindez (ARG) Katia Zullca (PER)

85 km Varones

Facundo Nuñer (ARG) Fernando Mendieta (ARG)

85 km Damas