Quién es Magui Giménez, la mendocina más joven en AFA y goleadora de la Reserva de Ferro

Margarita Giménez Caneva es una de las mendocinas que brillan en el fútbol de AFA. Por sus tan solo 17 años juega en Reserva de Ferro Carril Oeste aunque ya tuvo su debut en la Primera y se proyecta hacia un gran futuro. También vistió la camiseta de la Selección Argentina juvenil y entró en el radar del seleccionador Germán Portanova.

La oriunda de Guaymallén, que tuvo su paso futbolístico por Gimnasia, Amuf y Fadep, emigró al fútbol de Buenos Aires hace un año atrás con el objetivo de obtener una nutrida carrera deportiva.

Margarita Giménez, en la Selección Argentina Sub 20. Foto: Margarita Giménez

En Mendoza se inició aprendiendo la base, pero la necesidad de dar un salto era profunda. Jugó al fútbol de salón y al de once en distintos clubes obteniendo podios a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo le faltaba ese sabor a progreso y evolución.

“El presidente de Amuf me propuso que hiciera la prueba en Ferro y quedé. El año pasado también estuve con propuesta para la Reserva en River, pero elegí Ferro porque sentí que iba a tener mayor oportunidad y porque este club me tuvo más fe. Desde el momento en el que llegué me trataron muy bien, como una familia. Le tomé cariño como a ningún otro club antes. Hoy en día, Ferro es mi casa y estoy más que feliz por eso”, aseguró Margui a Vía Mendoza.

Margarita Giménez, en la Selección Argentina Sub 20. Foto: Margarita Giménez

Y se explayó: “El nivel que tiene el fútbol de AFA obliga a tener una autoexigencia alta. Todos los partidos son complicados. Y para las chicas del interior, o para mí particularmente, es difícil adaptarse porque quizás en tu liga te ‘destacabas’; pero acá, en Buenos Aires, sos una más. En AFA son todas buenas y es una competencia muy difícil, lo que considero muy positivo porque me hace mejorar futbolísticamente todo el tiempo”.

Margarita Giménez, en la Selección Argentina Sub 20. Foto: Margarita Giménez

Claramente esa característica de esfuerzo por mejorar se notó y el entrenador de la Selección Argentina la convocó para la Sub 20, con el fin de que sea parte del Torneo Internacional COTIF L’Alcudia, junto a sus coterráneas Catalina Roggerone y Anela Niggito (ambas de Universidad Estatal de California, Estados Unidos).

Como conclusión, su experiencia en el seleccionado y con un título de subcampeón en el avión de regreso al país “fue hermosa. Desde el momento que salimos del predio de AFA fue todo un sueño hecho realidad. Y superó mis expectativas en un ciento por ciento”, expresó la goleadora del elenco de Caballito con 8 goles en el torneo de AFA.

Margarita Giménez, goleadora de la Reserva de Ferro. Foto: Margarita Giménez

Y continuó: “El equipo, desde el día uno fue un grupo muy unido, de mucho compañerismo por lo que generó un ambiente muy lindo. Además se notó el crecimiento en el nivel, a medida que pasaron los entrenamientos. Fue constante, muy competitivo, entregando todo en todos los partidos”.

Desde lo personal, “pude sumar mis primeros minutos en la Selección que era algo muy importante para mí y fue una sensación indescriptible. Estoy muy contenta porque aprendí mucho, tanto dentro como fuera de la cancha”, expresó Magui, quien se prepara para ser parte de los Juegos Odesur en Paraguay, que serán en octubre.

Margarita Giménez, en la Selección Argentina Sub 20. Foto: Margarita Giménez

-¿Qué sentiste cuando te enteraste que habías sido citada para la Selección?

-No lo podía creer. Tardé como 10 minutos en reaccionar. Mi entrenador me mandó un mensaje de WhatsApp con la citación que enviaron al club y me quedé pensando un buen rato. Cuando caí, empecé a saltar como loca. Fue un momento hermoso que no voy a olvidar.

Margarita Giménez, en ferro cuando ascendió a la Primera A de AFA. Foto: Margarita Giménez

El fútbol como parte de su vida

Giménez supo desde pequeña que jugar a la pelota era lo que siempre amaría, pese a que en ese momento ella practicaba el tenis.

Según recordó, mientras se entrenaba con pelota y raqueta en mano, quedaba con la mirada perdida hacia la cancha de fútbol que veía a lo lejos.

“Me distraía con aquellos entrenamientos de niños. Hasta que me dejaron jugar con los varones y desde que agarré la pelota, no la solté nunca más”, confió.

Margarita Giménez, en ferro cuando ascendió a la Primera A de AFA. Foto: Margarita GiménezMargarita Giménez

La enganche debutó en la Primera de Ferro el año pasado y es actualmente la mendocina más joven que se encuentra jugando en el fútbol de AFA. Ella completa la lista encabezada por Julieta Cruz (Boca y Selección Mayor), Brisa Ríos (Independiente de Avellaneda), Karen Giménez (Estudiantes LP), Luna Romero (SAT), Rocío Montenegro (River) y Mailén Romero (Racing Club).

“Mi sueño, además de seguir vistiendo la camiseta argentina, es lograr un campeonato con Ferro”, manifestó quien aún cursa el último año del Secundario en la escuela Hipólito Vieytes (CABA).

Porque con este equipo “ascendimos. Se formó en cinco meses para pelear arriba en el campeonato. Se caracteriza por salir a jugar como si fuera el último y nos ha dado resultado. Reiniciado el torneo, tenía que estar. No aguantaba más la espera de volver a jugar un partido con mis compañeras”, dijo tras su regreso de España.

-¿Costo tomar la decisión de salir de Mendoza, siendo tan chica?

-Creo que hay que tomar riesgos para seguir tus sueños. La decisión fue consultada con mis padres y mis hermanos, que me acompañaron a las pruebas porque en aquel momento tenía 16 años. Y mis tíos también dieron su opinión, así que contando con la aprobación de todos, me fui.

Margarita Giménez, en Gimnasia (futsal) Foto: Margarita Giménez

-Después de haber sido parte de la Liga Mendocina, ¿qué creés que debe hacerse para mejorar?

-Creo que la Liga viene mejorando y más desde que Giuliana Díaz está al frente del fútbol femenino. Sería un sueño pensar en que todos los clubes tuvieran la estructura mínima adecuada para las mujeres. Me refiero a una cancha dónde jugar de local, elementos para entrenar, soporte de profesionales y, principalmente, incentivo económico como pasó previo al profesionalismo.

-¿Qué consejo podés decirles a las que quieren seguir tu camino?

-Que todo proceso tiene su recompensa, que escuchen su corazón y siempre aprendan de sus profes. Y sobre todo, que siempre tengan viva ese disfrute dentro de un campo de juego con compañeras que comparten la misma pasión.

Margarita Giménez, en la Selección Mendocina. Foto: Margarita Giménez

Margarita es una de las jugadoras fundamentales de la Reserva de Ferro, es una de las líderes en la tabla de goleadoras, con 8 goles.

Ferro, por su parte, se ubica en el segundo puesto junto a River, ambos con 18 unidades, a 6 del líder Platense.

Datos personales

Nombre: Margarita Giménez Caneva

Edad: 17

Lugar: Guaymallén

Residencia actual: Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Clubes: Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Amuf, Fadep, Alianza, Pink y Ferro Carril Oeste.

Puesto/s: interna, extremo o enganche

Hincha: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Antecedentes deportivos

Torneos internacionales, el tercer lugar en los Juegos Evita 2018 con Alianza y mismo lugar en el podio en los Juegos Evita 2019 con el equipo Pink. Ese mismo años formó parte del seleccionado mendocino que alcanzó el tercer escalón del podio en los Juegos Binacionales.

Torneos en clubes: con Gimnasia y Esgrima Campeón Copa de Plata Clausura 2016; Tercer puesto en el Torneo Internacional Argentina- Chile 2017; y participación en Copa Integración La Serena 2017. Con Ferro (desde el 2021), Ascenso a Primera División de AFA 2021.

Selección Argentina: Sub 20, subcampeón del Torneo Internacional COTIF La Alcudia 2022, España.