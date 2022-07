Un hecho ha conmocionado a toda la provincia: la desaparición y posterior muerte de Agostina Trigo. La joven de 22 años salió de su casa el domingo por la noche para encontrarse, en el distrito de Buen Orden, con un hombre que le ofreció trabajo como niñera.

Agostina estudiaba en el CENS del Comercial de San Martín para terminar la secundaria, tenía un hijo de 4 años y vivía con su abuela, quien es hermana de la abuela de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis.

El domingo festejó el cumpleaños de su hijo y salió al encuentro con un hombre que le ofreció trabajo: nunca regresó.

Su hijo: un posteo y su abuela son testigos de su entrega hacia el pequeño

El 21 de septiembre del año pasado la joven madre compartió una publicación de Facebook del perfil “Mi hijo” y advirtió: “Si un día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo”.

Dolor en las redes tras el asesinato de Agostina Trigo (22) en San Martín, Mendoza (Facebook) Foto: Captura

El domingo por la tarde fue la última vez que la vio, durante el festejo por su cumpleaños. Agostina salió porque tenía que conseguir trabajo para darle lo que el pequeño necesitaba.

La joven buscó ofertas laborales en Facebook: “Tengo experiencia en niñera”, fue uno de los ítems que enumeró. Un camionero que tiene dos hijos, según contó su abuela, le ofreció el trabajo.

Gladys, su abuela, había contado que “a Agostina no le gusta andar sola y menos de noche” y agregó que “cuando ella se queda a dormir en la casa de alguna amiga siempre me avisa, me dice: abuela no vengo a dormir”.

Además, la mujer afirmó que su nieta “ama” al niño.

El lazo familiar y trágico entre Agostina y Guadalupe Lucero

La joven del Este y la niña de San Luis son primas: la abuela de Agostina, Gladys Domínguez, es hermana de la abuela de Guadalupe Lucero, Silvia Domínguez, según informó el diario VoxPopuli.

También las une la tragedia. Guadalupe Lucero es una nena de cinco años que desapareció el lunes 14 de junio de 2021 mientras jugaba en la puerta de su casa, en San Luis.

Hace una semana, un hombre que padece esquizofrenia se presentó en la comisaría y confesó haberla asesinado, pero tras los rastrillajes con resultado negativo, se desestimó.

Los detalles de la desaparición: qué declaró su abuela

Agostina salió de su casa el domingo por la noche, por una oferta laboral como niñera, y su familia no supo más nada de ella.

“Hacía dos o tres días me venía diciendo que había encontrado un trabajo por Facebook”: un camionero la contactó porque necesitaba a una persona que cuidara a sus dos hijos, quienes viven con su abuela.

Él le dijo que de lunes a viernes viajaba, por lo que era más fácil conocerse un sábado o domingo. Acordaron verse el domingo, luego del cumpleaños del hijo de Agostina.

El hombre iba a esperarla en Buen Orden y, como tenía roto el auto, la llevaría en moto a su domicilio.

“No Agostina, ¿cómo te vas a ir?”, le dijo Gladys. Pero la joven no tenía otra opción porque el camionero se iba a ir de viaje y, como consecuencia, no podía empezar a trabajar el lunes.

Le dijo que regresaría rápido y que le iba a avisar cuando llegara a la parada: “le dije que me pasara la ubicación” y leyó el mensaje pero “nunca me contestó”. La joven tampoco respondía los mensajes de su vecina ni de sus familiares.

Los detalles del caso y las hipótesis

La mañana del miércoles la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Mendoza informó que encontraron el cuerpo sin vida de Agostina Trigo.

Según los datos oficiales el cadáver fue hallado en un galpón abandonado en la calle Robert y Carril Norte del departamento de San Martín.

El cuerpo presentaba una herida de arma blanca en la espalda, a la altura de los riñones, y tenía varios golpes en el rostro. Además reconocieron ”mordeduras de animales de la zona” por lo que estimaron que llevaba alrededor de 35 horas sin vida.

En los primeros minutos de investigación no se sabía con certeza si se trataba de Agostina, pero su vestimenta coincidía. La víctima habría sido asesinada y descartan la posibilidad de suicidio.

El intendente de San Martín, Raúl Rafeil, fue el primero en confirmar a la prensa en horas del medio día que se trataría del cuerpo de la joven madre.

Los funcionarios trabajan en el peritaje de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona cercana a la plaza, mientras que los familiares y amigos de la víctima piden colaboración ante cualquier información sobre el caso.