Polémica en Mendoza: la hija de Rodolfo Suárez utilizó la residencia oficial para grabar un videoclip y causó repudio en la oposición

Recientemente, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y su familia, se vieron envueltos en una fuerte polémica debido a un video que publicó su hija Sofía Suárez. En el mismo, se la ve posando y bailando en la Residencia Oficial del poder ejecutivo de Mendoza en La Puntilla. Ahora, tanto la joven como la oposición salieron a dar su opinión al respecto y tomar cartas en el asunto.

El videoclip se trataba de un casting que Sofía estaba realizando para entrar a una academia de baile vinculada a Cris Morena. Sin embargo, luego de presentarle a la creadora de series como Casi Ángeles o Rebelde Way su material, la joven decidió publicarlo en su cuenta de Instagram.

A partir de ese momento, se desató un fuerte debate entre los usuarios que posteriormente viralizaron el video, ya que notaron que el lugar donde había sido filmado era nada más ni nada menos que la Residencia Oficial de la Gobernación de Mendoza, al mando de su papá Rodolfo Suárez.

Qué dijo la oposición sobre el video de la hija de Rodolfo Suárez

Desde el Frente de Todos de Mendoza no se quedaron de brazos cruzados y reaccionaron ante el uso de la Residencia Oficial para grabar un videoclip con fines comerciales. Fernando Rafael Moyano, senador del partido, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de declaración en el que repudian dicho acto.

Este fue el reclamo de la oposición. Foto: legislatura de Mendoza

“Desde el año 2017, la investidura del Gobernador de la Provincia cuenta con una residencia oficial que es inherente al cargo; gracias a la donación de un inmueble por parte del empresario Enrique Pescarmona. Esta residencia es un inmueble oficial y no privado, cuyo uso debe darse dentro de los consensos y el uso acostumbrado al mismo, y no para aprovechamiento de emprendimientos o proyectos privados y personales, cómo lo fue el de la señorita Sofía Suárez”, argumentó la oposición.

Cuál fue la declaración de Sofía Suárez, la hija del gobernador

Desde Vía País tuvimos la oportunidad de hablar con Sofía, y en la charla, nos contó cuál es su postura al respecto frente a toda esta polémica. “El video era algo privado que yo solo le iba a mostrar a Cris. Entonces, le pregunté a mi papá si podía usar la residencia para grabarlo. Él me dijo que sí, pero que utilizara solamente el patio, no adentro”, comentó.

Sofía Suárez junto a su mamá y Cris Morena en Buenos Aires Foto: redes sociales

Cuando le preguntamos sobre el fin de esa casa en La Puntilla, respondió que “la Residencia de Gobierno es para que el gobernador del momento vaya a vivir ahí con su familia. Para eso se la regalaron y para eso sirve. Nosotros nunca decidimos mudarnos ahí, a diferencia de otros gobernadores, porque preferimos quedarnos en nuestra casa y mi papá solo la usa para conferencias de prensa o reuniones de trabajo”.

“No entiendo mucho a la gente. Quería hablar de esto porque me han comentado ‘ay, estás usando la plata de los mendocinos para hacer tu baile’, y en realidad yo no estoy usando la plata de nadie. Es más, yo debería vivir ahí; esa debería ser mi casa porque para eso se la regalaron. Y si fuera el patio de mi casa donde se grabó el video, no habría ningún problema”, expresó la hija del jefe del ejecutivo provincial.

Sofía Suárez, la hija del Gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez, fue protagonista de una encrucijada política.

Asimismo, agregó que “a lo largo de sus 4 años de mandato, habré ido como mucho 10 veces a la casa y siempre para buscar a mi papá o acompañarlo a alguna reunión sobre política. Mil veces le pregunté si podía ir, pero es muy correcto y jamás me dejó hacer juntadas ni nada por el estilo”.

“Nunca la usamos a la casa, entonces pensé que no iba a haber problema que publique el video en mis redes. Pero mi papá no estaba enterado y pensó que solo se lo iba a mandar a Cris Morena. Cuando empezó a salir en todos los medios, me pidió que lo bajara, pero no lo hice todavía”, comentó Sofía, quién actualmente está cursando el segundo año de derecho y sueña con aprender comedia musical.