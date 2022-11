Alcohol cero al volante: Lucas Ilardo insultó a Rodolfo Suárez y los radicales lo “cruzaron” en las redes

La modificación a la Ley de Tránsito para introducir la tolerancia cero de alcohol al volante ya tuvo media sanción de Diputados, en esta votación siete de los diez representantes de Mendoza rechazaron la iniciativa. Ahora todo está en manos del Senado Nacional, pero el debate sigue y más en suelo mendocino.

Qué postura tienen el Gobernador de Mendoza sobre la tolerancia cero de alcohol al volante

El gobernador Rodolfo Suárez se expresó en contra del proyecto de alcohol cero al volante que impulsa el Gobierno nacional. En ese sentido, les pidió a los senadores mendocinos que lo rechacen y puntualizó sobre la influencia de Anabel Fernández Sagasti para que se frene la iniciativa. Y confirmó que Mendoza no adherirá a la ley, si es que se aprueba en el Congreso.

“El tránsito es una facultad de la provincia. Lo dice nuestra ley. Para aplicar otra, nosotros deberíamos adherir a esta nueva ley. Y desde este Gobierno no se va a mandar adhesión a la Legislatura, en caso de que se sancione”, dijo y aclaró que se aplica la legislación de la Provincia, “aun en las rutas nacionales”.

Tal como es un clásico a la hora de dar opiniones, Twitter fue el lugar elegido para tirarse con munición gruesa. Desde el Frente de Todos hubo durísimas críticas, puntualmente del senador kirchnerista Lucas Ilardo. Calificó de “bruto” al Gobernador y le dijo que “debe volver a la escuela primaria o simplemente leer el art 31 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

El senador kirchnerista Lucas Ilardo criticó la decisión de Suárez de no adherir a la ley, en caso de que se sancione.

Cuál fue la respuesta del radicalismo mendocino a Ilardo

Desde el radicalismo salieron con los tapones de punta. “Un legislador provincial y lo digo por Lucas Ilardo, tiene que conocer como mínimo los poderes no delegados a la Nación, si ud. cree que el Congreso Nacional va a invalidar en todo a la Legislatura de la Provincia, le tengo que preguntar ¿Para qué ocupa su banca?”, largó el senador provincial Marcelo Rubio.

“Le recomiendo leer el artículo 1 de la ley 24449 de tránsito de la Nación, Art. 122 y Art. 75 inc 12 Constitución de la Nación Argentina y sobre todo le recomiendo que guarde respeto a la figura del Gobernador”, completó el legislador que es abogado.

La Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchlas tampoco se quedó callada y cuestionó a su colega no sólo por insultar a Suárez, sino también porque “demuestra un absoluto desconocimiento sobre la materia de la que está opinando”.

La senadora radical Natacha Eisenchlas salió a criticar a Ilardo.

“El maltrato nunca es el modo correcto, como senador debería dar el ejemplo, y respetar la forma de dirigirse hacia el Gobernador de Mendoza. Es parte de cuidar la Institucionalidad de nuestra provincia”, criticó la senadora Fernanda Sabadín (UCR).

La diputada oficialista, Josefina Canale, también chicaneó a Ilardo. “¡Pero si la ley de tránsito es materia no delegada! ¿Si no por qué habría ley provincial? La provincia puede adherir o no a la ley nacional. Yo no soy abogada, ¿usted?”. Lucas Ilardo respondió a cada una de las críticas, aumentando la tensión de la discusión.

Hasta ese momento, los dirigentes que llegaron a Twitter a opinar son, en general, los mismos. Pero hasta el vicegobernador Mario Abed salió a expresarse al respecto, aunque sin dar nombres.