Simpático video del gobernador Rodolfo Suárez con su mamá: puso a prueba a doña ‘Chicha’ y lo embromó

Lejos de la seriedad y emotividad que suelen ser los mensajes de saludos por el Dia de las Madres, Rodolfo Suárez posteó un divertido video en su cuenta de Twitter donde se puede ver cómo pone a prueba a su mamá Chicha, quien con picardía supo cómo responderle al Gobernador de Mendoza.

A diferencia de otras personalidades públicas, el gobernador Rodolfo Suárez publicó en su cuenta oficial del pajarito un tierno video en donde se lo puede escuchar cómo le hace preguntas a su mamá de 98 años sobre distintos gobernadores de la provincial, en el marco de la celebración del Día de la Madre y durante la reunión con su familia.

Doña Chicha, sin dudar en ningún instante, fue respondiendo el cuestionario hasta que llegó una pregunta clave que rápidamente supo contestar con picardía, causando al risa de los presentes.

-¿Qué otro gobernador de Mendoza te acordás?, le consultó su hijo. Y agregó: “Yo te ayudo. Felipe...”

-¡Felipe Llaver!, contestó Chicha.

-José Octavio...

-¡Bordón!, contestó la anciana.

Hasta que llegó la tercera prueba.

-Rodolfo Alejandro...

-No, de ese no me acuerdo, contestó irónicamente.